Rekordit uuendanud ja eliidi seljatanud Kirt: mul on hea meel, et viskasin kaugele ka väljaspool Eestit

„Mul on väga hea meel, et suutsin kaugele visata ka väljaspool Eestit. Ja olen rahul, et pärast kahte Teemantliiga esimest etappi tehtud tehniline muudatus toimib. Viskasin seal liiga vaikse hoo pealt. Nüüd olen hoogu lisanud ja suutnud pinged ära kannatada,” kommenteeris Kirt. Ta ei osanudki kohe öelda, kas rohkem pakkus rõõmu rekord või tõestus, et suudab maailmas kõiki võita. „Mul on väga hea meel rekordi üle ja väga hea meel võidu üle.”

Hooaja edetabelis on Kirt endiselt viies, teda edestavad Vetter (92.70), Hofmann (92.06), Röhler (91.78) ja tšehh Jakub Vadlejch (89.02). Kõigi aegade pingerivis tõusis Kirt koha võrra 30-ndaks, möödudes sakslasest Peter Blankist.