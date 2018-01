Rekordilainel Robin Nool: olen hiline areneja nagu mu isagi

Legendaarse kergejõustikutreeneri Martin Kutmani mälestusvõistlused Tartu ülikooli kergejõustikuhallis möödusid üsna vaikselt. Mõningaid eneseületusi siiski oli. Üheks lootusekiireks hakkab muutuma olümpiavõitja Erki Noole 19-aastane poeg Robin. Tänavu on ta järjest rekordit kergitanud, Tartus ületas juba 5.34. Teivashüppe tase oli korralik, Nool sai norralase Eirik Dolve (5.56) ja lätlase Marek Ārentsi (5.44) järel kolmanda koha.

„Tahaks talvel hüpata 5.41. See on Eesti noorsoo vanuseklassi siserekord, mis kuulub Valeri Bukrejevile ja mu isale," sõnas Nool.