Rekordi püstitanud Uibo: tehniliselt olen veel krobeline

USA-s Athensis toimunud kümnevõistluse 8407 punktiga võitnud Maicel Uibo tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis sellega neljandaks. Senises Eesti kõigi aegade edetabelis hoidis Uibo 2015. aastal Eugene'is tehtud 8356 silmaga kuuendat positsiooni.

Eestlane tunnistas jõuproovi järel Delfile, et edaspidi on võimalik veel juurde panna ning loodetavasti tagab seekord sooritus koha suvisele Berliini EM-ile.

"Olen rahul. Raske trenni pealt tulles suutsin teha päris häid tulemusi. Tehniliselt olen muidugi veel krobeline," kommenteeris Uibo. "Idee oli teha nö säästlik võistlus. Tegin vähe soojenduskatseid, kõrgushüppes lõpetasin 2.13 ületamise järel võistluse ära, teivas- ja kaugushüppes loobusin viimastest katsetest. Natuke ei suutnud plaanist kinni ka pidada. Kuulitõukes sain 14.71 kohe avakatsel kirja ja võinuks siis ära lõpetada. Aga silmitsesin seda 15 meetri joont ja tundsin, et kui grammike paremini tehniliselt pihta saada, võiks see ära tulla. Sama oli oda ja kettaga. Tõkkejooksus oli õnne, seitsmenda tõkke järel ma peaaegu kukkusin. Loodan, et mu tulemusest piisab EM-ile pääsemiseks."

Berliini EM-i normiks on 7850 punkti. Lisaks Uibole täitis Athensis normi ka Johannes Erm, kes kogus 8020 silma.