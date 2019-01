Rekord on ametlik! EV100 Guinnessi rekordi jooksu tulemus sai ametliku kinnituse

Lisaks tugevatele jooksuharrastajatele tegid kaasa teiste alade tipud ning väljapaistvad inimesed muudelt elualadelt. Oma panuse rekordi sündimisse andsid teiste seas kahekordne sõudmise olümpiahõbe Jüri Jaanson, endine jalgpallikoondislane Raio Piiroja, mustkunstnik Jürgen Veber, sõudmise olümpiapronks Allar Raja, suusatajad Andreas Veerpalu, Raido Ränkel ja Karel Tammjärv, avavahetuse läbis kultuuriminister Indrek Saar.

Rekordijooksu idee autor Henri Kaarma tegi samuti ise kaasa, joostes teist vahetust. Kaarma tunnistas, et pika ootamise tõttu tekkis hinge ka kahtlus, et rekord võib kinnitamata jääda. "Väga kaua võttis see kinnitusprotsess aega ning olin tõesti valmis juba igasuguseks vastuseks. Aga infovahetus Guinnessiga toimus pidevalt ja lootus elas ning lõpuks see positiivne otsus tuli!" rõõmustas Kaarma ja tunnustas kogu korraldustiimi. "Emotsioonid sellest üritusest on siiani helged. Kiidan veelkord jooksjaid ja korraldusmeeskonda. Meil polnud suuri rahasid ega põhikohaga mänedžeri, aga nagu näha, võib ka suure tahtmisega teha pööraseid asju," lisas Kaarma.

30. juunil alanud ja 3. juulil lõppenud jooksu korraldas Eesti Kergejõustikuliit koos paljude vabatahtlike ja toetajatega. Vabatahtlike poolelt oli suureks abiks Eestist välja kasvanud Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT, kelle abil ja juhendamisel aitasid ajalugu kirjutada umbes 30 vabatahtlikku.

Osalenud jooksjad (stardijärjekorras): Indrek Saar, Henri Kaarma, Andres Hellerma, Laura Maasik, Marion Tibar, Raido Mitt, Rain Seepõld, Ando Õitspuu, Oliver Kulbas, Margus Klaan, Lauri Monvelt, Robert Telpt, Roman Hvalõnski, Armin Allmäe, Raido Raspel, Aleksandr Kulešov, Janar Juhkov, Marti Medar, Kalev Õisnurm, Jan Dubrovski, Klarika Kuusk, Steven Rehelem, Karel Hussar, Ülari Kais, Kaupo Sasmin, Mairo Mändla, Tarmo Mändla, Tiit Palu, Markus Joonas Palu, Markus Rene Pae, Jaagup Truusalu, Kaspar Loog, Lauri Enn, Kenny Kivikas, Lauri Luik, Indrek Ilumäe, Raido Ränkel, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Mart Kivi, Anne-Ly Palm, Karol Hanga, Mario Markus, Arvi Alamaa, Margus Koor, Ivar Ivanov, Maidu Saar, Aare Kutsar, Allan Männi, Margus Hanni, Martin Vilismäe, Sergei Rjabõskin, Steven Linkov, Taavi Tambur, Peep Jalakas, Matt Rammo, Kristjan Kokk, Erkki Hummal, Indrek Mumm, Madis Osjamets, Urmo Kallakas, Silja Jürs, Brit Rammul, Pille Hinn, Merill Mägi, Martin Tamm, Joel Puulmann, Ivar Sikk, Raivo Alla, Ats Sõnajalg, Jürgen Veber, Mihkel Trees, Andry Soo, Raio Piiroja, Raul Olle, Riho Kirsipuu, Allar Raja, Rainer Kravets, Tanel Koho, Rauno Reinart, Marek Võsu, Olari Orm, Pärtel Piirimäe, Rainer Nisloni, Tiit Oinus, Cris Poll, Erkki Ehasalu, Karre Lauring, Bert Tippi, Tarvi Tameri, Reigo Jörsi, Avo Muromägi, Karol Keskküla, Kain Väljaots, Liis-Grete Arro, Priit Ailt, Priit Simson, Jüri Jaanson, Ott Pärna, Saskia Alusalu.

Kiireima ajaga läbis distantsi Raido Mitt, kes sai ajaks 31.37. Kõikide jooksjate aegu näeb SIIT.