Rasmus Mägile Oslos maasikaid ei pakutud

Mine tea, äkki Rasmus Mägile maasikad ei maitsegi, kuid ega ta neid kolmapäeval Oslo raekotta ei kutsutud maitsema ka. Peab veel kiiremini jooksma, siis ehk ...

Samas – tühja need maasikad, põhiline sündmus leiab aset alles neljapäeva õhtul, kui järjekordsel Teemantliiga etapil on Mägi ülikõvas konkurentsis taas rajal, seekord kaheksandal.

Meeste 400 meetri tõkkejooks on legendaarse Bislett Games’i üheks põhialaks ja seda vägagi põhjendatult, sest kodupublik tahab jällegi oma silmaga kaeda, kuidas läheb oma mehel, maailmameistril Karsten Warholmil.

Kerge tal see kogu suguvõsa ja sõprade ees pole, sest vägisi kipub see hooaeg sellel ala olema Katari mehe Abderrahman Samba mängumaa. Alles eelmisel aastal tõketele „ümber lülitunud“ atleet on tänavu kõigis oma kolmes stardis saanud aja alla 48 sekundi. Kõva paugu pani Samba nädalapäevad tagasi Roomas – 47,48 tähistab kõikvõimalikke rekordeid, peaaegu. Kuid Kevin Youngi iidvanale maailmarekordini on ainult seitse kümnendikku .... Mine sa seda Sambat tea.

Lisaks revanšši ihkavale Warholmile ja Sambale pistavad Mägi selja taga veel punuma vanad rivaalid Kerron Clement ja Yasmani Copello, mehed, keda raekojas maasikatega kostitati ... Meeste 400 meetri tõkkejooksu start antakse kell 22.25.