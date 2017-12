Rasmus Mägi: tõkkejooksus on vähe neid, kes suudaksid minu treeninguid kaasa teha

400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi sai suvisest pettumusest üle ja laob kaheksandat nädalat uueks hooajaks põhja.

Oktoobri lõpus Tartut külastanud Soome parim tõkkejooksja Oskari Mörö märkas kohe, et Mägi treenib palju, kirjutab Õhtuleht. „Elu on näidanud, et minu treeningkoormused on nii suured, et 400 meetri tõkkejooksjate seas on vähe neid, kes suudaksid need otsast lõpuni kaasa teha. Ma ei tea, aga arvan seda,“ sõnas Mägi, kelle selge eesmärk on viia Eesti rekord uude sekundisse.

„Uus sekund pole enam nii kaugel kui vana sekund, olen suutnud joosta alla 48,50 (Mägi Eesti rekord 48,40 pärineb Rio olümpialt - A.K.),“ kinnitab Mägi.

