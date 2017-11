Rasmus Mägi koostööst soomlasega: ta ei piilu lihtsalt posti taga

Rio olümpiamängudel kuuenda koha saavutanud ning Eestis mullu aasta sportlaseks valitud Rasmus Mägi on paranenud juulikuisest vigastusest ning alustas ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste hooajaks.

Kümneks päevaks tuli Eestisse treenima ja uusi kogemusi hankima ka Soome rekordimees Oskari Mörö, kes kaks aastat tagasi saavutas Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha ning jõudis Rio olümpial poolfinaali, kirjutab ERR Sport.

"Ta on avatud ja heas mõttes uudishimulik ja üritab aru saada meie treeningfilosoofiast, kas seda on kuidagi võimalik sobitada temaga. Ta ei piilu lihtsalt kuskilt posti tagant ja ei võta salaja aegu ja ei ürita seda järgi teha. Ta otsib endale sobivat mudelit, kuidas saada uut energiat,“ kirjeldas Mägi koostööd soomlasega ning avaldas lootust, et neil õnnestub koos treenida ka mõnes välislaagris, kus suurtel kiirustel harjutades oleks koostööst kõige rohkem abi.