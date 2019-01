Rasmus Mägi konkurent alustas hooaega võimsa rahvusrekordiga

Senise rahvusrekordi ületas 22-aastane Warholm kolme sajandikuga.

400 meetri tõkkejooksu valitsev maailmameister ja Euroopa meister alistas ka tugeva tšehhi Pavel Maslaki, kes on 400 meetri sisemaailmameister. Maslak sai teise koha ja piirdus ajaga 47,10.

"Fantastiline jooks ja aeg. See näitab, et olen heas vormis. Lisaks on kodus lihtsalt tore võita," sõnas Warholm rekordjooksu järel ajakirjanikele.