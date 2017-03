Seitsmevõistleja Kristjan Rosenberg lõpetas elu esimese sise-EM-i 5846 punkti ja 11. kohaga.

„Pärast avapäeva ütlesin, et seitsmevõistlus on kergem kui kümnevõistlus, aga täna ma enam sama ei ütleks,“ sõnas 22-aastane seitsmevõistleja pärast 1000 meetri jooksu, kus eestlane suurte raskustega finišisse jõudis. Veel enne viimast ala oli ta esikuuiku konkurentsis ja omas võimalusi senise tippmargi (5986 p) alistamiseks, ent rekordist üle kümne sekundi kehvema aja tõttu jäid eesmärgid saavutamata. „Ma lihtsalt ei suutnud joosta. Juba teisel ringil lõi hinge kinni - mul pole kunagi nii raske olnud. Võib-olla tarbisin vedelikku kahe pika päeva jooksul liiga vähe.“

Noore mehe võistluse plusspoolele jäid kahtlemata kuulitõuge (14.08), kõrgushüpe (2.13) ja teivashüpe (5.00), kus ta suutis isiklikke rekordeid püstitada või korrata. „See oli minu jaoks võistlus iseendaga. Pärast tagasilööke tuli kõik kohe unustada ja järgmisele alale keskenduda. Kümne tuhande pealtvaataja ees võistlemine tekitas tulevikuks nälga. Kui suudan kaugushüppe ja tõkkejooksu järele aidata, võib minust veel asja saada,“ lisas Rosenberg ning manas hoolimata suurest väsimusest näole õrna naeratuse.

EM-i võitis prantslane Kevin Mayer, kes tõestas, et mitmevõistluses on pärast ameeriklase Ashton Eatoni loobumist uus särav täht. 24-aastane Mayer püstitas 6479 punktiga Euroopa rekordi, alistades legendaarse tšehhi Roman Šebrle tippmargi suisa 41 punktiga. „Tegin pärast olümpiat kuus kuud kõvasti trenni ja läksin iga päevaga paremaks. Mul on suur au selliselt mehelt nagu Šebrlelt rekord üle võtta,“ tunnustas võidumees. Maicel Uibo jättis reielihase vigastuse tõttu võistluse pooleli juba avapäeval.

Tulemused:

1. Kevin Mayer (Prantsusmaa) 6479 p (6,95 - 7.54 - 15.66 - 2.10 - 7,88 – 5.40 – 2.41,08)

2. Jorge Urena (Hispaania) 6227 p (6,94 – 7.37 – 14.24 – 2.10 – 7,78 – 5.00 - 2.43,66)

3. Adam Helcelet (Tšehhi) 6110 p (7,06 – 7.41 – 15.25 – 2.01 – 7,97 – 5.00 – 2.45,00)

…

11.Kristjan Rosenberg 5846 p (7,04 - 7.06 - 14.08 - 2.13 - 8,50 – 5.00 - 2.54,25)