PUUST JA PUNASEKS | Kui lihtne on Janek Õiglasel ja Karl Robert Saluril jõuda EM-ile?

Kuna ühest riigist saab EM-ile vaid kaks sportlast ning Venemaa sportlased peavad võistlema pääsemiseks saama eraldi loa (selles nimekirjas pole ei Makarenkot ega Lihhanovi), ei saa otseselt öelda, et tänase päeva seisuga on edasipääsu piiriks 5903 punkti. Aga arvestades, et edetabel läheb lukku 19. veebruaril, võib eeldada, et pingerida saab veel täiendust ja EM-ile kandideerimiseks tuleks koguda vähemalt 5900 punkti, 6000-ga on väljavaated juba väga korralikud, 6100-ga asi sisuliselt kindel.

Nädalavahetusel tahavad mitmed eestlased edetabelis soodsa positsiooni sisse võtta. Janek Õiglase kolme aasta tagune isiklik rekord on küll vaid 5739 punkti, kuid nüüdseks on mehe võimed sootuks teisest puust. Näiteks rekordseerias hüppas ta teivast vaid 4.45, kuid jaanuaris viis isikliku margi juba 5.15-ni (punktiskoori mõttes on tulemustel vahet 211 silma). Lisaks temale tahavad kõrgesse mängu sekkuda Karl Robert Saluri (rekord 6051), 2017. aasta võitja Kristjan Rosenberg (5986) ja mullu sakslase Kai Kazmireki järel teiseks tulnud Hans-Christian Hausenberg (5804).

Välisvõistlejatest on Lasnamäel teiste seas stardis pika karjääri jooksul mitmeid rahvusvaheliste tiitlivõistluste medaleid võitnud ukrainlane Oleksi Kasjanov (6254 ), alles eelmise nädalal kodumaal seitsmevõistlust teinud sakslased Tim Nowak (5906) ja Manuel Eitel (5807), soomlased Elmo Savola (5639) ja Juuso Hassi (5529) ning lätlane Reinis Kregers (5777).

Naiste viievõistluse nimekaim osaleja on Läti rekordinaine Laura Ikauniece (4496), samuti võistlemist kaalunud U20 vanuseklassi maailmarekordiomanik, 19-aastane ukrainlanna Alina Šuhh (4550) otsustas siiski loobuda.

Eesti mitmevõistlejate rekordseeriad ja tänavu tehtud üksikalade tulemused:

Karl Robert Saluri 6051 (6,79; 7.58; 14.41; 1.86; 8,33; 4.96; 2.36,92)

Tänavu: kuulitõukes viis isikliku rekordi 14.60-ni.

Kristjan Rosenberg 5986 (7,01; 7.25; 13.62; 2.13; 8,37; 4.87; 2.42,96)

Tänavu: 60 m sprint 7,13; 60 m tõkkesprint 8,29; teivashüpe 4.80; kuulitõuge 13.49.

Hans-Christian Hausenberg 5804 (6,91; 7.43; 12.75; 2.04; 7,97; 4.98; 3.08,25)

Tänavu: 60 m sprint 7,06; 60 m tj 8,16; kaugushüpe 7.15; kuulitõuge 13.61.

Janek Õiglane 5739 (7,34; 7.16; 15.15; 2.02; 8,21; 4.45; 2.44,37)

Tänavu: 60 m tj 8,15; teivashüpe 5.15; kuulitõuge 14.90.