Põnevad edetabelid: millises kümnevõistluse nüansis on Erki Nool kõigi aegade teine mees?

Jaapanlasest kümnevõistluse fänn Yoshiaki Oikawa on ära teinud suure töö: ta on mitme aasta jooksul kokku kogunud kõikvõimalikud kümnevõistluse tulemused ja selle põhjal koostanud hiiglasliku edetabeli, näidates ära kümnevõistluse sees iga üksikala ajaloolise edetabeli.

Oikawa koostatud loetelus on välja toodud kõigi kümne ala kohta nii läbi aegade 100 paremat tulemust kui ka 100 paremat sportlast.

Mõistetaval kombel leiab edetabelitest ka terve hunniku eestlasi. Kõige kõrgemale kohale on jõudnud Erki Nool, kes on kümnevõistluse sees tehtud kaugushüppe edetabelis koguni teisel kohal: 1996.. aastal sai ta 3,0-meetrise taganttuule abiga Kadrioru staadionil kirja lausa 8.22, millest ühe sentimeetri enam on suutnud vaid maailmarekordimees Ashton Eaton.

Nool on esikümnes veel ka 400 meetri jooksus, kus tema 2001. aasta MM-il joostud 46,23 on läbi aegade üheksas tulemus ja Nool ise kuues mees (rekord: Ashton Eaton 45,00) ning teivashüppes, kus olümpiavõitja rekord 5.60 on läbi aegade kuues resultaat (rekord: Tim Lobinger 5.76).