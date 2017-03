Põnev projekt: õed Luiged jooksevad Luksemburgis Saksa kaksikutega teatemaratoni

Luksemburgi maraton saab olema igati vaatemänguline üritus, sest võistlejad lastakse starti kell 19 ehk paar tundi enne päikeseloojangut ning viimane finišeerija peaks lõpetama pilkases pimeduses umbes kell 1.25.

Luikede mänedžeri ja treeneri Harry Lembergi sõnul on tegu ühega paljudest maratonidest, millest kolmikud lähimate kuude jooksul osa võtavad.

"Oleme pidanud ära ütlema täispikkadest maratonidest, aga väiksemaid distantse hakkab nüüd järjest tulema," ütles Lemberg, kelle õpilased lähevad esimest korda pärast Rio olümpiat koos stardijoone taha 22. aprillil Viini maratoni 10 km distantsil. Mai alguses võib Luikesid jooksmas näha ka Horvaatias.

"Oleme pakkumisi vastu võtnud vastavalt sellele, kuidas tüdrukutele ajaliselt sobib ja mis seisus nad on. Lähtume eelkõige tervislikust seisundist," lisas Lemberg.

Tohutu meediahuvi, mis Luikesid Rio olümpia ajal ja järel saatis, on Lembergi sõnul nüüdseks maha vaibunud, kuid intervjuusoove siit-sealt aeg-ajalt ikka tuleb. "Eelmisel nädalavahetusel alles käis üks võttegrupp Hong Kongist Eestist filmi tegemas ja tüdrukutega rääkimas," avaldas ta.

Kõikjal, kuhu Luiged lähevad, tahetakse neid näha erinevatel promoüritustel ja pressikonverentsidel. Mõistagi on tüdrukud juba sellise kaliibriga staarid, et nende eest ollakse valmis välja käima ka stardiraha.

Saksa maratonikaksikud

Hahnerid pälvisid samuti senisest kõige suuremat tähelepanu just Rio de Janeiro olümpial, kuid muidugi mitte nii suurt kui Eesti kolmikud. Mõnevõrra sarnane oli ka inimeste reaktsioon nende võistlusele. Kui Luikesid kritiseeriti internetikommentaarides ja ühes tuntud raadiosaates selle eest, et nad finišijoonel rõõmsalt sambat tantsisid, endal protokollis kirjas tulemused 97., 114. ja katkestamine, siis Hahnerid said käsikäes ja naerulsui lõpetamise eest pragada isegi Saksa kergejõustikuliidu direktorilt, kellele jäi mulje, et tüdrukud vaid lõbu pärast olümpial osalesid. Sakslannade kohad olid 81. ja 82.