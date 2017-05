Pisivigastusest taastuv Laanmäe välistreenerit enam ei otsi

Odaviskaja Tanel Laanmäe on pidanud hooaja algust edasi lükkama kaks nädalat tagasi tekkinud säärelihase spasmi tõttu.

"Täpselt sama probleem nagu eelmise hooaja alguses. Valu lõi sisse, kui tegin treeningul viimast ristsammudega jooksu ja kiirendasin. Õnneks pole sel nädalal säärelihas enam tunda andnud," sõnab Laanmäe optimistlikult.

27-aastane tõrvalane on valmistunud hooajaks kaasmaalase Magnus Kirdiga ega otsi enam välismaalt treenerit. Mäletatavasti lõppes eelmise hooaja hakul Laanmäe koostöö Heino Puustega.

"Jah, hooaeg on juba peal ja nii kiiresti enam kedagi ei leiaks ka," tõdeb Laanmäe, kes on viimasel ajal mitmelt kohalikult juhendajalt abi saanud.

Hooaja plaanib avada Laanmäe pühapäeval Tartus Gustav Sule mälestusvõistlustel.

"Üleminek sisehallist välja on olnud keeruline nagu varemgi, kuid tänaseks on kõik tasapisi paika loksunud. Kõik märgid näitasid enne viimast välislaagrit, et olen nii tehniliselt kui füüsiliselt paremas vormis kui mullu, kuigi esimese võistluse kohta ei oska veel midagi lubada. Võin visata vaid 75 meetrit, kuigi loodetavasti nii ei lähe," lisas Laanmäe.

Sarnaselt Laanmäele on Tartus meie odameestest võistlemas ka Magnus Kirt. Risto Mätas ravib seljavigastust ja ei pruugi Sule memoriaalil kaasa teha.