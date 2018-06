Pikas tõkkejooksus algas suur mäng. Kas Mägi on osaline?

Aastaid varjusurmas püsinud 400 m tõkkejooksus toimus tänavu plahvatus: Aasia tipptulemus purustati, maailmarekordile jõuti lähedale, Euroopa rekordile lähemale.

Pikk tõkkejooks pole olnud viimastel aastatel teab mis populaarne ala. Põhjus peitub ilmselt suure staari puudumises, mida näitab seegi, et maailmarekord on meeste jooksualade vanim, pärit 1992. aastast, kui ameeriklane Kevin Young selle legendaarselt Edwin Moseselt röövis, saades kirja aja 46,78. Young on seni ainus inimene, kes on selle distantsi läbinud alla 47 sekundi. Isegi müstilised 122 jooksu järjest võitnud Moses jäi pidama kaks sajandikku unelmate piirist ülalpool.