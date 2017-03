Maicel Uibost ja Karl Robert Salurist 8000 punkti mehed voolinud küproslane käis Tallinnas.

„Armastan Eestit ja mul on siin vanu sõpru,” õhkas Petros Kyprianou, kui pärast pooleaastast vaheaega laupäeva pärastlõunal jälle Maarjamaale jõudis. „Teil on minu südames väga oluline koht alates sellest ajast, kui ma ise 1990-ndatel kümnevõistlust tegema hakkasin. Tallinn ja laiemalt Eesti on vaieldamatult maailma kümnevõistluse pealinn!” Pole just tavaline, et Ameerika Ühendriikide ühe tugevama kergejõustikuülikooli peatreeneril on meie väikese kodumaa vastu sellised tunded.