Venemaa kolmikhüppaja Tatjana Lebedeva diskvalifitseerimine tõstis Kaire Leibaku 2008. aasta Pekingi olümpiamängude kaheksandaks naiseks.

Täna teatas Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK), et Pekingis hõbeda võitnud Lebedeva on jäänud dopinguproovide järelkontrollis vahele turinabooli kasutamisega ning tema tulemus tühistatakse.

Leibak, kes lõpetas Pekingi võistluse kümnendana, oli juba varem mööda pääsenud ka kreeklannast Hrysopiyí Devetzíst, kes diskvalifitseeriti stanosooli tarvitamise tõttu.

Leibak kirjutas täna Facebookis: "Sain teada, et veel üks kolmikhüppaja oli kasutanud dopingut Peking 2008 OMil. Seega ma saan nüüd öelda, et olen olümpia kaheksas naine - finalist! Mis tunnet see minus tekitab? Väikse muige ikka tekitab, aga pigem tekib küsimus, et milleks on vaja 8 aastat vanu proove lahti koukida ja rikkuda häid mälestusi? Ma olin rohkem ōnnelik, kui teadsin, et Tatjana Lebedeva ongi lihtsalt nii võimas - minu kunagine iidol, kellega palju võistlusi koos võisteldud ja kellele vaatasin alt üles. No vot siis niimoodi..."