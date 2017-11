Patjuk jooksis esimesel katsel maratonis Eesti kõigi aegade neljanda tulemuse

Jekaterina Patjuk jooksis eile Valencias elu esimese maratoni, lõpetades kümnendal kohal Eesti tänavuse hooaja tippmargiga 2:36.06.

Sellega võtab ta Eesti kõigi aegade edetabelis sisse neljanda kohal. Patjukist jäävad ettepoole Jane Salume (2:27.04), Sirje Eichelmann (2:34.09) ja Külli Kaljus (2:35.54).

Patjuki kommentaar ajakirja Jooksja portaalile: "25. kilomeetril oli raske, sest jooksin üksi. Grupp mehi jooksis mööda, ma ei suutnud nende tempos püsida. 33. kilomeetril muutusid jalad raskeks, kuid üritasin nii palju siiski hoida, et tempo väga ei langeks. Jalad ei olnud veel maratoniks päris valmis."

40. kilomeetril tõstis Patjuk tempot ja möödus ühest konkurendist, kerkides nii 10. kohale, mille säilitas lõpuni.

Patjuki tulemus on parem kõigist kolmest Rio de Janeiro maratonil jooksnud õdedest Luikedest. Seni neljandat kohta hoidnud Leila tippmark on 2:37.11, Liina Luige parim maraton on joostud 2:39.42 ja Lilyl 2.40,25-ga.