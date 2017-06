Pagasipoiss Niit jäi võistkondlikult EM-ilt kõrvale rumala vigastuse tõttu

Sprinter Marek Niit töötab neil päevil Tallinnas Nordicu hotellis portjee ehk pagasiposina, nagu ta ise ütleb. Jooksmisega tegeleb Eesti kõigi aegade kiireim mees hobikorras.

29-aastane Niit jooksis nädal aega tagasi Pärnus 100 meetrit 10,61-ga (eestlastest on sellest paremat aega näidanud tänavu vaid Karl Robert Saluri, kes valmistub mitmevõistluse Superliigaks). Võistkondlikul EM-il esiliigast välja langenud Eesti koondisele toonuks Niit seega mitmel alal väärt lisapunkte, mistõttu uurisime, miks teda Vaasas stardis polnud.

"Jooksin selle tulemuse siis, kui tähtaeg oli juba möödas," selgitab saarlane. "Pärast Pärnu võistlust öeldi, et koondis on kinnitatud."

Niit alustas hooaega plaanitust hiljem jalatrauma tõttu.

"Lõin jõusaalis jala ära ja sain nii kõva puuka, et ei suutnud paar päeva kõndidagi. Aga terveks sain tegelikult väga kiiresti."

Pärast kevadel USA-st Eestisse kolimist on Niit töötanud seega hotellis. Tõsiselt sporti tema hinnangul töö kõrvalt ei tee.

"Olen oma elus üleminekuperioodis. Trenni peaks ikkagi iga päev korralikult tegema, aga töö kõrvalt on see keeruline. Võin joosta sedasi sadat meetrit 10,5 või 10,6, aga mitte kiiremini. Et paremaid aegu näidata, tuleks vormi mitte ainult hoida, vaid ka koguda," ütleb Niit.

Välejalg on viimastel kuudel treeninud võimalusel Valter Espe grupis, ent tihti ka üksinda. Nagu näitas Vaasa võistlus, pole Niidu sügisesest plaanist - moodustada Eestis tugev teatenelik - midagi välja tulnud.

"Poolikult tehes jooksemegi 4x400 meetrit ajaga 3.08-3.09. Ka ma ise pole ju hetkel heas vormis, aga kui teatejooksu projektina võtta, oleks aeg hoopis teine," teab Niit.

Lähiajal plaanib Niit valmistuda Eesti meistrivõistlusteks ja vahetada tööd. "Ega see töö leidmine kerge ole, kui kogemused puuduvad," tunnistab Arkansases hotellindust õppinu. "Peagi siirdun ilmselt mujale müügitööd tegema, kuigi Nordicus on iseenesest väga lahe töökollektiiv."