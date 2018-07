OTSEPILT | Magnus Kirt purustas juba teises voorus Eesti meistrivõistluste rekordi!

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlused

Märt Roosna: Meeste odaviskes sai Magnus Kirdi (88.28) järel hõbeda Tanel Laanmäe 72.79 ja pronksi Erki Leppik 70.24.

Märt Roosna: Selgunud on Eesti meistrid 100 meetri sprindis: 1. Richard Pulst 10,76, 2. Ken-Mark Minkovski 10,82, 3. Hans-Christian Hausenberg 10,87.

kasparruu: Meeste 100 meetri jooksu võitis Richard Pulst ajaga 10,76. Teinsena lõpetas Ken-Mark Minkovski ajaga 10,82, Hauseneberg oli 10,87-ga kolmas.

Märt Roosna: Naiste 100 meetri meistritiitli toob Õilme Võrole 12,28, kümnendik aeglasem on endise tippsprinteri Katrin Käärti tütar Karoli, talle omakorda kümnendiku võrra kaotas Carina-Renne Valdek.

kasparruu: Naiste kuulitõukes võidutses Kätlin Piirimäe, kes tõukas 15.23. Teise koha sai Linda Kivistik (13.32) ja kolmanda Valeria Radajeva 12.83.

kasparruu: Meeste teivashüppes tuli Eesti meistriks Maicel Uibo tulemusega 5.20. Teise koha sai Robin Nool 5.05-ga ning pronks kuulub Eerik Haamerile (5.00).

kasparruu: Magnus Kirt saadab viimasel katsel oda kaugele, aga ületab viskel joone ning tulemust kirja ei saa. Võimsas hoos Kirt on tulemusega 88.28 Eesti meister!

Märt Roosna: Odaviske kolmandas voorus pakub Kirt publikule veel ühe kauni kaare - 84.57. Laanmäe viskas 71.70 ja sülitas tuld ja tõrva, kolmandaks kerkis Erki Leppik 70.24ga.

Märt Roosna: Haarava duelli pidasid meeste 400 meetri jooksus Rasmus Mägi ja Tony Nõu. Lõpusirgel pani Mägi oma paremuse siiski maksma, saades ajaks 46,49 sekundit. Nõu kangestus lõpus, ajaks 47,27. Pronks Dmitri Mosendzile (48,55), neljandaks tuli kümnevõistleja Kristjan Rosenberg (48,94).

Märt Roosna: Naiste nolmikhüppe lõplikud tulemused: 1. Tähti Alver 14.05, 2. Merilyn Uudmäe 13.80, 3. Annabel Luuk 12.53.

Märt Roosna: Odaviske neljandas voorus ei saa liidrid juurde.

Märt Roosna: Naiste kõrgushüppes jäi Eleriin Haasa võidutulemus tagasihoidlikuks - 1.76. Katre Sofia Palm ületas 1.73 ja Annika Taska 1.70.

Märt Roosna: Kirt viskas kolmandas voorus umbes 80 meetrit, kuid ei lasknud seda viset ära mõõta. Laanmäe piirdus 72 meetriga.

Märt Roosna: Vinged tulemused kolmikhüppes! Tähti Alver sai esmakordselt jagu 14 meetri joonest - 14.05. EM-normi (13.90) ründav Merilyn Uudmäe senine parim tulemus on 13.76.

Märt Roosna: Meeste 110 meetri tõkkejooksu esikolmik: 1. Maicel Uibo 14,57, 2. Allar Staškevitš 14,91, 3. Risto Lillemets 15,08.

Märt Roosna: Naiste 100 meetri tõkkejooksu finaali ajal puhus vastutuul 4,4 m/s, mis jättis tulemustele jälje: 1. Grit Šadeiko 13,63, 2. Diana Suumann 13.98, 3. Kristella Jurkatamm 14,32.

Märt Roosna: Tegemist on Eesti meistrivõistluste rekordiga, siiani hoidis seda 2004. aastast Andrus Värnik 87.53ga.

Märt Roosna: Kirt põrutab teises voorus 88.28!!!

Märt Roosna: Magnus Kirt viskab avavoorus 82.17, Tanel Laanmäe piirdub 72.79ga.

Märt Roosna: Allar Lambi kiiruslik üleolek 1500 meetri jooksus oli piisav, et mees sai lõpus juba käsi tõsta. Aeg 3.54,84, hõbe kuulus Olavi Allasele.

Märt Roosna: Varsti läheb lahti ka tänane peaala meeste odavise. Esimestel kergetel soojenduskatsetel viskasid Kirt ja Laanmäe umbes 73 ja 70 meetrit.

Märt Roosna: Kolmikhüppes toob kulla 16, hõbeda 15 ja pronksi 14 meetrit: 1. Igor Sjunin 16.24, 2. Jaanus Uudmäe 15.03, 3. Ilja Pimenovs 14.15. Sjuninile on see juba kaheksas tiitel.

Märt Roosna: Täpselt nii suur oli Liina Tšernovi edu 1500 meetri jooksus Kelly Nevolihhini ees. Tšernov sai ajaks 4.25,15, Nevolihhin viis isikliku rekordi 4.26,12-ni. Kolmandana tõuseb poodiumile Brit Rammul (4.43,02).

Märt Roosna: Meeste kuulitõukes Galeta siiski EM-normi ei täitnud. Ta tõukas 19.74, hõbeda sai Jander Heil 18.23ga ja pronksi Kert Piirimäe 16.90ga.

Märt Roosna: Meeste 100 meetri eeljooksudes näitas kiireimat aega Richard "Meie Riks" Pulst - 10,77.

Märt Roosna: Kolmikhüppes on Igor Sjunin kirja saanud 16.04, Jaanus Uudmäe on 15.03ga teisel kohal.

Märt Roosna: Kristo Galeta põrutas kuulitõukes teisel katsel 19.74 ja näitas, et EM-norm 19.90 pole täna sugugi võimatu.

Märt Roosna: Naiste odaviskes on esikolmik nüüd klaar: 1. Liina Laasma 58.03, 2. Marcella Liiv 51.09, 3. Merill Luik 50.90.

Märt Roosna: Liina Laasma juhib enne viimast vooru endiselt 58.03-ga, viimased voorud pole lisa toonud. Tõsised probleemid on tal hoojooksuga, Laasma ei liigu viskele minnes piisavalt edasi ja hoog raugeb.

Märt Roosna: Naiste 3000 meetri takistusjooksja Laura Maasik sai ajaks 10.50,27.

Märt Roosna: Sadas päris korralikult... Õnneks on Kadriorus korralikud rajakuivatusmasinad ja katted tehakse kuivaks.

Märt Roosna: Kadrioru staadioni külastas korralik vihmasadu, kuid nüüd on see järele jäänud.

Märt Roosna: Naiste odaviset juhib Liina Laasma teises voorus visatud 58.03ga. Tema hooaja tippmark on 59.01.

Märt Roosna: Meeste 3000 meetri takistusjooksus võitjas kahtlust ei tekkinud, Kaur Kivistik mängis Karl Mäega hiirt ja kassi ning lükkas siis gaasi põhja ja läks. Kuldmedaliks piisas ajast 8.58,02.

Märt Roosna: Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi teatas võistluste pidulikus avakõnes, et suure tõenäosusega on normidega tiitlivõistlusele saamine minevik ja kõikidele järgnevatele suurvõistlustele saab kvalifitseeruda ranking-süsteemi alusel ehk teisisõnu: võistlustelt punkte kogudes.

Märt Roosna: Teises eeljooksu kiireim on Diana Suumann 13,80ga. Ilmselt tema ja Šadeiko jagavad finaaljooksus kulla. EM-normi 13,25 ründamist on nende eeljooksude põhjal raske oodata, aga eks me näe.

Märt Roosna: Naiste 100 meetri tõkkejooksus esimese eeljooksu võidab kindlalt seitsmevõistleja Grit Šadeiko 13,51 sekundiga. Tundub, et temagi vorm pole EMi eel laita.

Märt Roosna: Otsepilti saab Delfis näha alates kella 17st. Võistlust kommenteerivad Karl Rinaldo ja kaugushüppaja Henrik Kutberg.

Märt Roosna: Tere, head kergejõustikusõbrad! Eesti meistrivõistlused on alanud. Ja alanud väga hästi: kümnevõistleja Maicel Uibo jooksis 110 meetri tõkkesprindi eeljooksus välja aja 14,52, isiklik rekord on vaid kolm sajandikku parem.

Madis Kalvet: Loe tänasest LP loost Eesti meistrivõistlustest lähemalt. Mida on sel korral oodata? http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/kes-jahib-kadriorus-12-tiitlit-kes-ilusa-kujundusega-pronksi-kes-em-normi-kes-maailmarekordit?id=83175347

Madis Kalvet: Kes ja miks jäävad seekord Eesti meistrivõistlustest eemale? http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/miks-balta-erm-jagor-treiel-ja-mullu-furoori-tekitanud-luna-eesti-meistrivoistlustel-ei-stardi?id=83177415