OTSEPILT | Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel stardib siinne paremik. Kes täidab veel EM-normi?

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlused

Märt Roosna: Täpselt nii suur oli Liina Tšernovi edu 1500 meetri jooksus Kelly Nevolihhini ees. Tšernov sai ajaks 4.25,15, Nevolihhin viis isikliku rekordi 4.26,12-ni. Kolmandana tõuseb poodiumile Brit Rammul (4.43,02).

Märt Roosna: Meeste kuulitõukes Galeta siiski EM-normi ei täitnud. Ta tõukas 19.74, hõbeda sai Jander Heil 18.23ga ja pronksi Kert Piirimäe 16.90ga.

Märt Roosna: Meeste 100 meetri eeljooksudes näitas kiireimat aega Richard "Meie Riks" Pulst - 10,77.

Märt Roosna: Kolmikhüppes on Igor Sjunin kirja saanud 16.04, Jaanus Uudmäe on 15.03ga teisel kohal.

Märt Roosna: Kristo Galeta põrutas kuulitõukes teisel katsel 19.74 ja näitas, et EM-norm 19.90 pole täna sugugi võimatu.

Märt Roosna: Naiste odaviskes on esikolmik nüüd klaar: 1. Liina Laasma 58.03, 2. Marcella Liiv 51.09, 3. Merill Luik 50.90.

Märt Roosna: Liina Laasma juhib enne viimast vooru endiselt 58.03-ga, viimased voorud pole lisa toonud. Tõsised probleemid on tal hoojooksuga, Laasma ei liigu viskele minnes piisavalt edasi ja hoog raugeb.

Märt Roosna: Naiste 3000 meetri takistusjooksja Laura Maasik sai ajaks 10.50,27.

Märt Roosna: Sadas päris korralikult... Õnneks on Kadriorus korralikud rajakuivatusmasinad ja katted tehakse kuivaks.

Märt Roosna: Kadrioru staadioni külastas korralik vihmasadu, kuid nüüd on see järele jäänud.

Märt Roosna: Naiste odaviset juhib Liina Laasma teises voorus visatud 58.03ga. Tema hooaja tippmark on 59.01.

Märt Roosna: Meeste 3000 meetri takistusjooksus võitjas kahtlust ei tekkinud, Kaur Kivistik mängis Karl Mäega hiirt ja kassi ning lükkas siis gaasi põhja ja läks. Kuldmedaliks piisas ajast 8.58,02.

Märt Roosna: Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi teatas võistluste pidulikus avakõnes, et suure tõenäosusega on normidega tiitlivõistlusele saamine minevik ja kõikidele järgnevatele suurvõistlustele saab kvalifitseeruda ranking-süsteemi alusel ehk teisisõnu: võistlustelt punkte kogudes.

Märt Roosna: Teises eeljooksu kiireim on Diana Suumann 13,80ga. Ilmselt tema ja Šadeiko jagavad finaaljooksus kulla. EM-normi 13,25 ründamist on nende eeljooksude põhjal raske oodata, aga eks me näe.

Märt Roosna: Naiste 100 meetri tõkkejooksus esimese eeljooksu võidab kindlalt seitsmevõistleja Grit Šadeiko 13,51 sekundiga. Tundub, et temagi vorm pole EMi eel laita.

Märt Roosna: Otsepilti saab Delfis näha alates kella 17st. Võistlust kommenteerivad Karl Rinaldo ja kaugushüppaja Henrik Kutberg.

Märt Roosna: Tere, head kergejõustikusõbrad! Eesti meistrivõistlused on alanud. Ja alanud väga hästi: kümnevõistleja Maicel Uibo jooksis 110 meetri tõkkesprindi eeljooksus välja aja 14,52, isiklik rekord on vaid kolm sajandikku parem.

