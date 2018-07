OTSEPILT ja FOTOD | Kadrioru staadionil üritatakse Guinnessi rekordit, osalejateks paljud väga tuntud inimesed

Kolm ööpäeva vältavale rekordiüritusele pääseb osalema vaid 100 inimest, jooksma kandideeris pea 200 huvilist. Jooksma tulevad tippjooksjad, harrastajad, teiste alade tipud ja väljapaistvad inimesed muudelt elualadelt. Oma osalemise on kinnitanud kiiruisutaja Saskia Alusalu, endine jalgpallikoondislane Raio Piiroja, sõudmise kahekordne olümpiahõbe ja maailmameister Jüri Jaanson, sõudmise olümpiapronks Allar Raja, suusatajad Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu jt.

Praegu kehtiv Guinnessi rekord 100 x 10 000 meetri teatejooksus püstitati 2015. aastal USAs Illinois's ja kehtiv rekordaeg on 69:06.52. Hiljuti toimus uus rekordiüritus, kui 24. mail läbis Inglismaa Kuningliku Õhujõudude meeskond distantsi ajaga 64:36.22. Guinness pole antud rekordit veel kinnitanud.

Rekordiürituse idee pärineb jooksuharrastaja Henri Kaarmalt. „Sattusin vaatama massiteatejooksude Guinnessi rekordeid ja 100x10 000m ehk 100x100x100m teatejooks tundus Eestile riigi 100. sünnipäevaks sobiv. Nüüd koos EKJL-iga ideed teostades tõotab sellest saada suurem ja vägevam üritus, kui ma algselt oleks lootagi osanud,“ rääkis Kaarma idee sünniloo.

Eesti rekordiürituse korraldustoimkonna ühe liikme Toomas Tarmi sõnul on eesmärk senine tulemus ületada igati reaalne. „Esmane miinimumeesmärk on rekord enda nimele saada, pole tähtis, kui suurelt. Selleks üritame keskmise etapiaja saada alla 38 minuti,“ sõnas Tarm, kelle kinnitusel on ta seni saanud jooksusõpradelt ainult positiivset tagasisidet.

Start antakse Kadrioru staadionil 30. juunil kell 21.00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 3. juuli ennelõunal.

Hetkeseisuga osalejate nimekiri ja stardijärjekord on nähtav siin.

Üritusest teeb otseülekande Delfi TV.