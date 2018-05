OTSEPILT ja -BLOGI | Uibo liigub Götzises 8500 punkti graafikus, Šadeiko sai kaugushüppes nulli

Maicel Uibo 8407 punkti (11,12 - 7.42 - 14.71 - 2.13 - 50,29 - 14.97 - 47.83 - 5.17 - 64.42 - 4.34,63)

Karel Tilga 7489 punkti (11,38 - 7.23 - 13.85 - 2.08 - 50,12 - 15,22 - 40.92 - 3.77 - 60.66 - 4.48,52)

Grit Šadeiko 6280 punkti (13,31 - 1.74 - 13.89 - 24,69 - 6.17 - 48.35 - 2.16,86).

Tänane ajakava (Eesti aeg):

11.05 10-võistluse 110 m tj

12.10 10-võistluse kettaheide

12.45 7-võistluse kaugushüpe

13.50 10-võistluse teivashüpe

14.30 7-võistluse odavise

16.45 10-võistluse odavise

17.15 7-võistluse 800 m

18.55 10-võistluse 1500 m

Götzise võistlus

Pärast kaugshüppes saadud nulli, võistlust jätkanud Šadeiko, viskas oda 45.89. Tulemuse sai ta kirja teisel katsel. Esimene ja kolmas üritus mõõtmisele ei läinud.

Seis pärast teisvashüpet

Uibol jääb teivashüppes kirja isikliku rekordit kordav 5.30. Kaheksa alaga on ta kogunud 6989. Oma parima võistluse graafikut edestab ta 101 punktiga, seega liigub ta 8510 punkti kanti.

Uibo ajab 5.40 kolmandat korda maha.

Šadeiko ei saanud osaviske avakatsel tulemust kirja.

Uibo teine katse ebaõnnestub täiesti.

Uibo ajab lati kõrgusel 5.40 väga napilt maha.

Teivashüppes jätkab veel kolm meest.

Uibo ületab 5.30!

Zimek saab 5.30 avakatsel üle. Škurenjov avab avakatsel maha, van der Plaetsen jätab kõrguse vahele.

Kõrgusel 5.30 ei jõua Uibo esimesel katsel latini.

Uibo ületab 5.20 esimesel katsel.

Tilga ajab 4.80 kolmandat korda maha. Seega jääb talle kirja isikliku rekordit tähistav 4.70. Kaheksa alaga on ta kogunu 6582 punkti ning see eeldab lõpptulemust üle 8000 punkti.

Uibo ületab 5.10 esimesel katsel. Mees taas lonkab pisut.

Tilga ajab lati kõrgusel 4.80 teist korda maha.

Võistluse liider Damian Warner lõpetas teivashüppe tulemusega 4.80. See on tema jaoks normaalne tulemus. Kaheksa alaga on ta kogunud 7261 punkti.

Tilga ajab 4.80 esimesel katsel maha.

Uibo jättis kõrguse 5.00 vahele.

Tilga ületab teivashüppes iskliku rekordi 4.70!

Oma parimas serias ületas Uibo 5.17, seega tuleb veel jagu saada mitmest kõrgusest. Mehe isklik rekord on 5.30.

Uibo ületab 4.90 kõrge kaarega. Pärast hüpet mees lonkab kergelt, kuid loodetavasti pole midagi hullu.

Vahepeal on alanud ka naiste odavise. Kaugushüppes nulli saanud Grit Šadeiko jätkab võistlust.

Tilga ületab 4.60. Noor mees liigub kindlalt üle 8000 punkti graafikus.

Tilga ületab 4.50 avakatsel. Hästi!

Uibo on valinud algkõrguseks 4.90 ning pole veel võistlemist alustanud.

Tilga jätab kõrguse 4.40 vahele.

Teivashüpe on alanud. Tilga ületab algkõrguse 4.30 esimesel katsel.

Naiste seitsmevõistluse üldseis 5. ala järel:

Šadeiko saab kaugushüppes nulli!

Nafissatou Thiam hüppab kaugust isiklikuks rekordisk 6.68.

Meeste võistlus jätkub kell 13.50 teivashüppega. Sellest tuleb pikk katsumus.

Šadeiko astub ka teise katse üle. Olukord on keeruline, viimasel katsel tuleb kindlasti tulemus kirja saada.

Üldseis kümnevõistluse 7. ala järel:

Alanud on ka naiste seistmevõistluse kaugushüpe. Grit Šadeiko astus esimeses voorus üle.

Uibo ei suuda kolmandas voorus oma tulemust parandada. Seega jääb tema parimaks 46.58. Võrreldes ona rekordiseeriaga kaotab ta kettaheitses 20 punkti. Seitsme alaga on tal koos 5985 punkti, mis annab rekordigraafikuga võrdluses 60 punkti plussi. Seega liigub Uibo 8470 punkti kanti.

Kuue ala järel võistlust juhtinud Damian Warneril on kahe vooru järel kirjas väga korralik 47.32. Tema positsiooni ei kõiguta praegu miski.

Tilgal on seitsme alaga koos 5763 punkti. Oma isikliku rekrodi graafikut edestab ta 204 punktiga, kuid seda seeriat on rakse võrdluseks võtta. Normaalsete tulemuste korral, on ta võimeline koguma üle 8000 punkti.

Tilga ei saa viimasel katsel tulemust kirja. Seega jääb tema parimaks avavoorus hedetud 40.72.

Uibo heidab teisel katsel 46.58. Tulemus paraneb üheksa sentimeetrit, kuid seda on pisut vähe.

Uibo üks konkurente, sakslane Kai Kazmirek heidab 43.76 ning liigub jätkuvalt üle 8400 punkti graafikus.

Kõige pikema heite tegi avavoorus Lindon Victor 48.30. Zachery Ziemekil on kirjas 47.81.

Tilga ei suuda teises voorus oma tulemust parandada, heites 39.28. Korraliku lõpptulemuse jaoks oleks vaja vähemalt vähemalt 43 - 44 meetrit. Tilga on selleks võimeline.

Uibo heidab esimeses voorus 46.49. Hea heide, rekordiserias on tal kirjas 47.83.

B-grupis heitev Tilga saab avavoorus kirja 40,72. Korralik algus, kuid kahe järgmise katsega oleks vaja juurde.

Kettaheite võistlus on alanud.

Nüüd on väike paus ja kell 12.10 algab kettaheide.

Üldseis tõkkejooksu järel:

Ja viimase 110m tj võidab liider Damian Warner 13,27-ga. Warneril on nüüd 5597 punkti, järgnevad Kazmirek 5268, Brügger 5207 ja Uibo 5186 punktiga. Tilga on 5084 silmaga kaheksas. Kõige paremas graafikus lähevad aga endiselt Warner ja Uibo, kes libisevad teistel eest.

Neljanda jooksu võitis Pieter Brown 14,40ga. Kazmirek oli teine 14,42-ga. Kazmirek edestab nüüd Uibot 82 punktiga.

Kolmanda jooksu kiireim on Pretorius ajaga 14,70. Teise aja sai van der Plaetsen 14,78-ga.

Niklas Kaul võitis teise jooksu 14,77-ga.

Uibo võitis võrreldes rekordiseeriaga veel 38 punkti juurde (kokku +86p) ja liigub 8500 punkti graafikus. Tilga kaotas kolm punkti ja edestab oma rekordiseeriat (7489) nüüd 208 silmaga.

Uibo võidab ajaga 14.66! Tilga neljas 15,25-ga.

Uibo ja Tilga on kohe esimeses jooksus.

Juba kell 11.05 algab Götzises tõkkesprint. Meenutame, et Maicel Uibo jooksis oma rekordiseerias (8407) aja 14,97. Isiklik rekord on tal kõvasti parem - 14.49. Alles 20-aastane Karel Tilga sai oma 10-võistluse rekordit püstitades (7489) ajaks 15,22. Mai keskel Tartus jooksis ta aga aja 15,07.

Tere hommikust! Juba kell 11.05 läheb kümnevõistlus edasi ning loodame, et Maicel Uibo ja Karel Tilga jätkavad sama heas hoos kui eile!

Nõnda - meeste kümnevõistluse seis avapäeva järel:

Kai Kazmirek võtab 47.27-ga võimsa alavõidu. Liider Warner saab kirja 47.72.

Uibol on seega avapäeva lõpuks koos 4295 punkti, edu rekordigraafikuga võrreldes 48 silma. Tilga kogus avapäevaga 4264 silma, tema edu rekordigraafikuga võrreldes on aga koguni 211 punkti!

Karel Tilgale läheb kirja 49,82, Uibole 50,32. Mõlemad tegid enda kohta korraliku jooksu!

Nõnda - 400 meetri jooksus on esimene jooks juba lõppenud ning kohe algamas teine - seal on stardis mõlemad Eesti mehed.

Kümnevõistluse seis nelja ala järel:

2.15 viimasel katsel taas lubab, aga tuleb ikka maha. 2.12 on siiski korralik tulemus - alavõit pealekauba. Uibol on nelja ala järel kirjas 3495 punkti - rekordigraafikuga võrreldes +49.

Teisel katsel tuleb samuti latt maha.

2.15 jääb esimesel katsel Uibole kättesaamatuks.

Tilga kolmandas katses enam jõudu polnud. Talle jääb kirja 2.09, mis on aga tema kohta hea tulemus. 3441 punkti viib ta nelja ala järel lausa kolmandaks.

Uibo hüppab teisel katsel 2.12 üle! Tilga jääb kolmandat katset ootama.

Tilga ajab 2.12 esimesel katsel maha, aga võib öelda, et see oli täiesti lootustandev üritus. Uibol jääb samuti õige pisut avakatsel puudu.

20-aastane Niklas Kaul hüppab kolmandal katsel samuti 2.09 üle ning liitub Uibo ja Tilga klubiga. Nemad kolm ongi ainsad, kes jätkavad 2.12 peal.

Maicel Uibo saab samuti 2.09-st üle! Kaks eestlast on hetkel ainsad, kes nii kaugele jõudnud.

Tilga võtab ka 2.09 ära! Isiklik rekord on vaid sentimeeter kõrgemal.

Head uudised ka kõrgushüppesektorist - Karel Tilga ületas 2.06 kohe avakatsel! Uibo jättis kõrguse vahele ning jätkab 2.09 peal. 2.03 jääb kirja võistluste liidrile Damian Warnerile.

Nõnda - siin on naiste seitsmevõistluse avapäeva tulemused:

Grit Šadeiko lõpetab samal ajal seitsmevõistluse päeva 200 meetri jooksuga, saades seal kirja hooaja parima - 24,48. Avapäeva lõpuks on Šadeikol koos 3601 punkti, rekordigraafikust jääb ta maha 82 silmaga. Kui kõik naised on ära jooksnud, paneme siia ka seitsmevõistluse avapäeva lõpptabeli.

Tilga võtab 2.03 teisel katsel ära. Mõlemad Eesti mehed jätkavad võistlust 2.06 peal.

Uibo ületab 2.03 esimesel katsel kindlalt.

Tilga ajab esimese katse 2.03 peal maha.

Karel Tilga ületab kaks meetrit kenasti esimesel katsel.

Tilga jättis kõrguse 1.97 vahele ning jätkab võistlust täpselt kahe meetri peal. Uibo pole veel alustanud.

Vahepeal on alanud ka meeste kõrgushüpe. Karel Tilga alustas 1.94 pealt, mille ta teisel katsel ka ületas.

Kolme ala järel jääb 2666 punkti kokku saanud Šadeiko isikliku rekordi graafikule alla 102 silmaga. Kokkuvõttes on eestlanna 17. kohal.

Kolmandal katsel Šadeikol enam juurde ei tule, nii et jääb 12.76. Väike pettumus on see kindlasti.

Teisel katsel saab Šadeiko kirja 12.76. Korralikust tulemusest on veel meeter puudu, aga õnneks ei ole kuulitõuge väga kõva punktiala.

Grit Šadeiko esimene katse kuulitõukeringis toob vaid 11.74. Loodetavasti läheb tal samamoodi nagu Uibol, kes esimese suhteliselt tagasihoidliku soorituse järel järgmistes voorudes kõvasti parandas.

Kümnevõistluse seis kolme ala järel:

Tilga otsustas kolmandast katsest loobuda ning temale jääb kuulitõukest isiklik rekord 15.32. Kolme ala järel on noorel mehel kirjas 2467 punkti ning võrreldes isikliku rekordi graafikuga (7489) on plusspunkte koguni 101!

Uibo rohkem tulemust ei paranda, mis tähendab, et kolme ala järel on tal kirjas 2580 punkti. Rekordigraafikut edestab ta seega 59 silmaga.

Tilga teises kuulitõukevoorus tulemust ei paranda, aga Uibo saab kirja 14.78. See on tema hooaja tippmark ning rekordiseeriaga võrreldes tuleb siit paar punkti plussi, isiklikust rekordist jäi veel 20 sentimeetrit vajaka.

Uibo alustab kuulitõuget pisut nadi 13.56-ga, Tilga aga alustab uue isikliku rekordiga - 15.32 on tema senisest margist 31 sentimeetrit etem!

Nafi Thiami 2.01 tähistab ühtlasi naiste seitsmevõistluse sees tehtud kõrgushüppe maailmarekordit. Fenomenaalne on see Belgia tüdruk, pole midagi öelda.

Nafissatou Thiam ületas kõrguses 2.01!

Maicel Uibo on hetkeseisuga tõusnud 1804 punktiga kaheksandaks. Teda edestavad Warner (2032), Freimuth (1869), Ziemek (1858), Roe (1848), Samuelsson (1815), Kazmirek (1813) ja Van der Plaetsen (1807). Karel Tilga on 1745 punktiga 12. kohal.

Grit Šadeiko ajas kõrguse 1.77 kolmel korral maha. Tal jäi kirja 1.74.

Uibo viimane katse kauguses on taas korralik - 7.44. Eestlane lahkub sektorist rahulolevalt. Tal läks kirja 7.57. Eestlasel on kahe ala järel 1804 punkti ehk +55 võrreldes rekordiseeriaga (8407).

Šadeiko saab kolmandal katsel 1.74-st jagu ja jätkab! Sama kõrgus jäi tal kirja ka rekordigraafikus (6280p).

Tilga viimane katse kauguses on 7.03. Šadeiko on kõrgushüppes 1.74 kahel korral maha ajanud!

Tilga teine katse on 7.31. Avakatsest oli tal kirjas 7.33 ja eestlane hoiab sellega B-grupis liidrikohta.

Uibo teine katse kaugushüppes ebaõnnestus, kuid tal on all igati korralik 7.57.

Ka Šadeiko neljas katse on edukas - alistub 1.71.

Ka 1.68 ei valmista Grit Šadeiko jaoks raskusi.

Grit Šadeiko on ületanud kõrguses 1.65.

Karel Tilga teeb samuti suurepärase alguse kaugushüppele, saades avakatsel kirja 7.33. Vaid 2cm vähem kui isiklik rekord.

Uibo esimene katse kaugushüppes on 7.57! Võimas algus! Rekordiseerias (8407p) oli eestlase tulemuseks 7.42. Isiklik rekord on Uibol 7.82.

Ka meeste kaugushüpe on alanud.

Šadeiko ületab algkõrguse 1.62 kindlalt esimesel katsel.

Grit Šadeiko alustab kõrgushüpet teises grupis, tema algkõrguseks on 1.62.

Kell 13.35 algab seitsmevõistluse kõrgushüpe, kell 13.50 kümnevõistluse kaugus.

Uibo ja Tilga jagavad avaala järel 14. kohta. Üldseis:

100 meetri jooksude kiireim on Damian Warner ajaga 10,31.

Maicel Uibo võidab teise jooksu ajaga 11,04 (isklik rekord 10,99, rekordiseerias 11,12). Korralik algus ja tubli punktivõit! Uibo edestab oma rekordigraafikut (8407) 18 silmaga.

Karel Tilga võidab esimese 100m jooksu ja parandab isiklikku tippmarki! Aeg 11,04 (senine tippmark 11,22).

Juba kell 12.45 algab meeste 100 meetri esimene jooks.

Grit Šadeiko on avaala järel 12. kohal 1052 punktiga.

Ameeriklanna Erica Bougard saab tõkkesprindis alavõidu, läbides viimase jooksu suurepärase ajaga 12,80.

Grit Šadeiko lõpetas 100m tõkkejooksu neljandana ajaga 13,48 . Kiireim oli Allison Reaser 13,26-ga. Võrreldes rekordigraafikuga läks 26 punkti kaduma, sest oma tippmargi (6280) kogumisel läbis Šadeiko tõkkesprindi 13,31-ga.

Kolmanda jooksu kiireim on Esther Turpin 13,26-ga. Ja nüüd Šadeiko kord!

Teise jooksu kiireim on šveitslanna Annik Kälin ajaga 13,88.

Šadeiko isiklik rekord on 13,28. Oma rekordiseerias (6280p) jooksis ta 13,31-ga.

Esimese ehk kõige aeglasema jooksu võitis belglanna Hanne Maudens ajaga 14,00.

Kohe algab naiste seitsmevõistlus ning Grit Šadeiko on 100m tõkkejooksus neljandas jooksus.

Eestlased Götzises:

Tänane ajakava: 12.05 N 7-võistlus: 100 m tj12.45 M 10-võistlus: 100 m13.35 N 7-võistlus: kõrgushüpe13.50 M 10-võistlus: kaugushüpe15.25 M 10-võistlus: kuulitõuge16.25 N 7-võistlus: kuulitõuge16.50 M 10-võistlus: kõrgushüpe17.45 N 7-võistlus: 200 m19.00 M 10-võistlus: 400 m

Delfi TV otseülekanne alustab laupäeval kell 11:55.

Tere, spordisõbrad! Sel laupäeval ja pühapäeval saab Delfi TV vahendusel kaasa elada meie kergejõustiku tippudele, kui Maicel Uibo, Grit Šadeiko ja Karel Tilga astuvad võistlustulle mainekal Götzise mitmevõistlusel.