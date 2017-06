OTSEPILT JA BLOGI | Rasmus Mägi leppis võistkondlikul EM-il kõrgetasemelises jooksus neljanda kohaga

Soomes Vaasas jätkuvad täna kergejõustiku võistkondliku EM-i esiliiga võistlused, kus teisel päeval on finaalvõistluste stardis 14 eestlast.

Eesti suurim lootus alavõidule Rasmus Mägi sai 400 meetri tõkkejooksus ajaga 49,53 neljanda koha. Võitis norralane Karsten Warholm 48,46-ga. Eestlase ette mahtusid veel türklane Yasmani Copello (49,17) ja šveitslane Kariem Hussein (49,30).

Neljanda koha punktid tõi Eestile ka vasaraheitja Anna Maria Orel, kes püstitas enda hooaja tippmargiks 67.35.

Kergejõustiku võistkondlik EM Uudmäe sai kolmikhüppes viienda koha ja tõi Eestile 8 punkti lisaks. Karl Lumi ületas avakatsel kõrguse 2.00. Genro Paas sai teisel katsel vasaraheites kirja 57.87, kuid on sellega eelviimasel ehk 11. kohal. Kolmanda katsega parandab Uudmäe tulemust veelgi - 13.39, endiselt viiendal kohal. Kui kokku on löödud nelja ala punktid, on Eesti 23 punktiga 12 võistkonna seas üheksas. Esiliigast langeb välja kolm võistkonda, superliigasse tõuseb samuti kolm. Genro Paas alustas meeste vasaraheidet X-iga. Uudmäe püstitab teisel katsel hooaja tippmargi 13.37 (eelmine mark 13.28). See annab talle hetkel viienda koha. Kolmikhüppajal Merilyn Uudmäel on avakatselt kirjas 13.19, mis annab talle hetkel neljanda koha. Pakkudel kõige kiirema reaktsiooniajaga Mägi sai neljanda koha 49,53-ga. Võitis norralane Karsten Warholm võistluste rekordi 48,46-ga. Algamas on meeste 400 meetri tõkkejooksu finaal. Järgmisena ootame Merlyn Uudmäe etteastet, kes on naiste kolmikhüppes hüppejärjekorras üheksas. Võistlus algab kell 14.35. Vasaraheites jäi Orelile tubli neljas koht. Esimesed 9 punkti Eestil kirjas. 4.00 osutus Lembi Vaherile täna siiski liiga kõvaks pähkliks. Latt tuleb kolmandal katsel alla. Orel astub ka neljanda katse üle. Vasar lendab 60 meetri alla. Kõrgusel 4.00 on Vaher esimesel katsel ebaõnnestunud. Lembi Vaher ületas ka 3.80 ning püstitas sellega enda hooaja tippmargi. Orel sai kolmandal katsel X-i. Raudmuna maandus umbes 65 meetri peal. Lembi Vaher sai avakõrgusest 3.60 esimesel katsel üle. Rumeenlannale Ionela Denisa Lucale tähendas see kõrgus aga juba isikliku rekordi kordamist. Teisel katsel Orelilt hooaja tippmark 67.35, mis viib ta hetkel teisele kohale! Senine hooaja mark oli tal 31. maist 67.30. Türklanna Kivilcim Salman juhib võistlust 68.50-ga. Orel alustas 64.18-ga, mis annab talle hetkel esimese vooru heidetes kolmanda koha. Päeva esimesed alad, naiste vasaraheide ja teivashüpe on juba alanud.

Esiliigast superliigasse pääsevad kolm koondist. Lisaks Eestile kuuluvad esiliigasse veel Belgia, Bulgaaria, Taani, Soome, Iirimaa, Norra, Portugal, Rumeenia, Šveits, Rootsi ja Türgi.

Ajakava:

13.25 Naiste vasaraheite finaal - Anna Maria Orel 67.35, 4. koht (9 punkti)

13.35 Naiste teivashüppe finaal - Lembi Vaher 3.80, 9. koht (4 punkti)

14.35 Naiste kolmikhüppe finaal - Merilyn Uudmäe

14.37 Naiste 400m tõkkejooksu finaal - Liis Roose finaali ei pääsenud

14.47 Meeste 400m tõkkejooksu finaal - Rasmus Mägi

14.57 Meeste vasaraheite finaal - Genro Paas

14.57 Naiste 100m finaal - Maarja Kalev finaali ei pääsenud

15.07 Meeste 100m finaal - Kaspar Mesila finaali ei pääsenud

15.15 Naiste 3000m finaal - Kelly Nevolihhin

15.21 Meeste kõrgushüppe finaal - Karl Lumi

15.31 Meeste 1500m finaal - Kaur Kivistik

15.32 Meeste kuulitõuke finaal - Jander Heil

15.42 Naiste 800m finaal - Liina Tšernov

15.55 Naiste 400m finaal - Piibe Kirke Aljas finaali ei pääsenud

16.05 Meeste 400m finaal - Jaak-Heinrich Jagor finaali ei pääsenud

16.15 Meeste 5000m finaal - Allar Lamp

16.20 Meeste kaugushüppe finaal - Hans-Christian Hausenberg

16.30 Naiste odaviske finaal - Liina Laasma

16.36 Naiste 3000m takistusjooks - Olga Andrejeva

16.53 Naiste 4x100m teatejooksu finaal

17.02 Meeste 4x100m teatejooksu finaal