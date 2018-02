OTSEPILT | Balta hüppas maailma edetabeli esikümnesse, 15aastane tulevikulootus krooniti Eesti täiskasvanute meistriks

Lasnamäe spordihallis toimuvate Eesti kergejõustiku meistrivõistluste avapäeval hoolitses parima tulemuse eest Tony Nõu, kes viis 400 meetri jooksus isikliku rekordi 47,32 sekundini.

Teine võistluspäev: Mirotvortseva võtab veenva võidu

Naiste 3000 meetri käimises võidu võttis veenvalt alles 15aastane Jekaterina Mirotvortseva ajaga 14.19,87. Talle järgnesid Anna Tipukina (15.09,58) ja Angela Mandel (15.36,72). Mirotvortseva võit oli ootuspärane, ta viis hiljuti Eesti täiskasvanute tippmargi sel distantsil 13.57,77ni ja hoiab Euroopa hooaja edetabelis naiste hulgas 26. kohta. Loe noorest tulevikulootusest rohkem SIIT.

Meeste 5000 meetri käimise esikolmik: 1. Virgo Adusoo 23.16,66, 2. Ruslan Sergatšjov 23.49,32, 3. Igor Jakovlev 25.11,48.

Õilme Võro tegi kuldse duubli, võites lisaks eilsele 60 meetri sprindile ka täna 200 meetrit. Esikolmik: 1. Õilme Võro 24,28, 2. Marje Nurk 24,48, 3. Liis Roose 24,98. Meeste esikolmik: Tony Nõu 21,59, Jakob Goroško 21,88, Sten Ander Sepp 21,94.

Naiste 800 meetri jooks: 1. Helin Meier 2.13,84, 2. Brit Rammul 2.15,01, 3. Laura Karilaid 2.19,79.

Meeste 800 meetri jooks: 1. Sten Ütsmüts 1.55,36, 2. Karel-Sander Kljuzin 1.55,98, 3. Enari Tõnström 1.56,03.

Meeste kõrgushüppes ületasid Karl Lumi ja Hendrik Lepik mõlemad 2.10, kuna Lumi ületas eelmised kõrgused avakatsel, siis talle kuld, Lepikule hõbe. Pronksi võttis 2.05ga mitmevõistleja Karel Tilga.

Esimene võistluspäev: Nõu, Hausenberg ja Võro võitsid rekorditega

Valter Espe õpilane, kes sihtis sise-MM-i normi 46,70, alustas väga ahnelt. Ta 300 meetri vaheaeg oli koguni 33,6 sekundit! Võrdluseks: Nõu isiklik rekord sel distantsil on 34,1. Paraku pidi ta lõpus siiski kiirele algusele lõivu maksma ja kangestus finišisirgel.

Ajaks siiski isiklikku rekordit märkiv 47,32 sekundit. Teiseks tuli lõpus Nõule kõvasti lähenenud Jaak-Heinrich Jagor (48,01) ja kolmandaks Eerik Jagor (49,08). Nõu senine mark sai 16 sajandikuga ületatud. Kuigi normist jäi vajaka, on võimalus, et Nõu pääseb MM-ile. Nimelt on igal alaliidul õigus normitäitjate puudumisel lähetada üks sportlane ka normita ja 19-aastane Nõu oleks mõistlik saata tiitlivõistlusele karastuma. Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamägi sõnul sõltub see lõpuks ikkagi IAAFi tehnilise delegaadi otsusest. Ka Nõu ise ei osanud esimese soojaga öelda, kas üldse tahaks ilma normita MMile minna.

"Sellise tulemusega ilmselt polekski mõtet MMile minna, kuigi kogemuse saamise poolest ei teeks seal startimine iseenesest paha. Suvisel Berliini EMil on plaanis eeljooksust edasi pääseda. Eks peab vaatama, kas kutse tuleb või mitte, ja seejärel treener Valter Espega seda arutada," kommenteeris Nõu.

Maailma hooaja edetabelis ta saja parema sekka ei mahu, 100. mehe aeg on 47,03. Euroopa pingereas tõusis ta 41. kohalt 26. Eesti kõigi aegade edetabelis edestavad teda jätkuvalt Marek Niit (45,99) ja Rasmus Mägi (47,23).

Hausenberg jättis sprinterid pika ninaga

60 meetri jooksus jättis mitmevõistleja Hans-Christian Hausenberg põhikohaga sprinterid pika ninaga. Ta uus rekord on nüüd 6,89 sekundit. Kaspar Mesila ja Richard Pulst said ajaks 6,92, fotofiniš andis hõbeda esimesele ja pronksi teisele.

Naiste sprint kujunes väga tasavägiseks: 1. Õilme Võro 7,46 (parandas isiklikku rekordit 3 sajandikuga), 2. Marje Nurk 7,52 (isiklik rekord), 3. Maarja Kalev 7,54, 4. Diana Suumann 7,55, 5. Kreete Verlin 7,61.

Kuulitõukes tegi perekond Piirimäe puhta töö. Naiste hulgast võitis Kätlin Piirimäe 16.00ga ja meeste seas Kert Piirimäe 17.53.

Teivashüppes tagas Robin Noolele tiitli tulemus 5.20. Ta üritas ka isiklikku rekordit märkivat 5.42, kuid ei saanud sellest üle. Hooaja avavõistluse tegi Londoni MMil kümnevõistluses neljandaks tulnud Janek Õiglane. Ta ületas 4.70, jättis kõrguse 4.80 vahele, kuid 4.90st enam üle ei saanud. Noole ja Õiglase vahele mahtusid 17aastane Eerik Haamer (4.90) ja kümnevõistleja Taavi Tšernjavski (4.80).

Igor Sjunin võidutses meeste kolmikhüppes 15.60ga, naiste seas oli parimaks tulemuseks Tähti Alveri 13.25.

1500 meetris olid kiireimad Andi Noot (3.48,51) ja Kelly Nevolihhin (4.55,53), naiste 400 meetri jooksu võitisLiis Roose (55,20). Naiste kõrgushüppes tõi Grete Udrasele järjekordse tiitli tulemus 1.82.

Pühapäeval tuleb oma põhialal kaugushüppes starti ka sise-MMiks valmistuv Ksenija Balta. Eesti meistrivõistluste teine päev algab kell 11.00 naiste 3000 meetri käimisega, kus stardis ka äsja Eesti rekordeid uuendanud Jekaterina Mirotvortseva (KJK Kalev-Sillamäe). Võistlustest näeb ka Delfi vahendusel otsepilti.

