OTSEBLOGI: Võistkondliku EM-i otsustav päev pakub Kirdi ja Pitkämäki duelli odaviskes

Võistlust juhtis avapäeva 21 ala järel Šveits 175 punktiga. Eesti on kogunud 97,5 punkti ja kaotab üheksandal kohal paiknevale Rumeeniale juba 19,5 punktiga. Meist tahapoole jäävad Bulgaaria (92,5 p) ja Taani (80,5 p), kelle ellujäämisvõimalused on sisuliselt olematud. Liiga kolm paremat tõusevad kõrgeimasse divisjoni, kolm nõrgemat langevad aga madalamale. Puntkiseis.

Eesti koondise kastaneid asusid täna tulest välja tooma Märt Israel (kettaheide), Eleriin Haas (kõrgus), Johannes Treiel (110 m tj), Igor Sjunin (kolmik), Rasmus Kisel (800m), Robin Nool (teivas), Kätlin Tõllasson (ketas), Liina Tšernov (1500m), Kaur Kivistik (3000m takistus), Kätlin Piirimäe (kuul), Grit Šadeiko (100m tj), Lily Luik (5000m), Merilyn Uudmäe (kaugus), Magnus Kirt (oda), Olavi Allase (3000m) ning 4x400 m jooksu teatenelikud.

Sarnaselt eilsele, mil Eestile tõi esimese ja seni ainsa alavõidu Liina Laasmaa, on ka täna meil parim võimalus maksimumpunktideni jõuda odaviskes, kus kaks suuremat esikohapretendenti on kohalik täht Tero Pitkämäki ja meie Magnus Kirt. Meeste odaviskevõistlus algab viimase väljakualana kell 16.22.

Otsustav võistluspäev algas kell 13.24 ja lõpeb orienteeruvalt neli tundi hiljem. Võistluse otsepilti näeb siit (kogu päev) või Yle2-st (alates 14.30), tulemused leiab aga siit.

Eestlaste tänased tulemused:

Kettaheide: 8. Märt Israel 52.38.



Haas ajab 1.80 avakatsel maha.

Israel lõpetab kettaheitevõistluse tulemusega 52.38, mis annab talle kõigest kaheksanda koha. Võrreldes Rumeeniaga tuleb sellelt alalt 3 miinuspunkti.

Haas ületab 1.75 teisel katsel.

Milanov elab üle ärevad hetked, kuid saab kolmandal katsel lõpuks tulemuse kirja. 56.27 viib ta neljandale kohale ja viimasele ehk neljandale katsele.

Rumeenia saab siit meiega võrreldes veel väärtuslikke lisapunkte, sest Alexandru Firfirica heidab 55.97 ja läheb neljandaks. Israel langeb seitsmendaks.

Haas ajab 1.75 avakatsel maha.

Paraku ei suuda Israel ka kolmandas voorus oma tänavuse parima tulemuse lähedale pääseda, saades kirja vaid 52.38. Hetkeseisuga on siit tulemas meile vaid kuuenda koha punktid.

Alanud on ka naiste kõrgushüpe, kus Eestile asus punktilisa tooma Eleriin Haas. 1.65 ja 1.70 avakatsel üle.

Mitmekordne tiitlivõistluste medalist Philip Milanov pole kahel esimesel katsel tulemust kirja saanud.

Daniel Stahl heidab teisel katsel 66.41 ja edestab järgmisi enam kui seitsme meetriga.

Märt Israel on kettaheites suured hädas: avavoorust X ja teisest vaid 48.67. Kõik jääb kolmanda katse otsustada.

Tere ja ilusat pärastlõunat, head spordisõbrad, ja alustagem otsustava võistluspäeva ülekannet!

Tänase ülekande lõpetame kurva teatega, et Kaur Kivistik on konkurentide takistamise eest saanud 1500 meetris disklahvi. Neli punkti võeti Eesti kontolt maha.

Homne võistluspäev algab kell 13.24 meeste kettaheite finaaliga. Eesti esiliigasse püsimajäämise eest asuvad võitlusse Märt Israel, Eleriin Haas (kõrgus), Johannes Treiel (110 m tj), Igor Sjunin (kolmik), Rasmus Kisel (800m), Robin Nool (teivas), Kätlin Tõllasson (ketas), Liina Tšernov (1500m), Kaur Kivistik (3000m takistus), Kätlin Piirimäe (kuul), Grit Šadeiko (100m tj), Lily Luik (5000m), Merilyn Uudmäe (kaugus), Magnus Kirt (oda), Olavi Allase (3000m) ning 4x400 meeste ja naiste teatenelikud. Paha on see, et Eestil pole kedagi naiste ja meeste 200 meetri finaalis. Meestelt võib meile sealt eeljooksude tulemuste põhjal kirja panna 1, naiste poolelt 2 punkti.

21 ala järel hoiab Eesti kümnendat kohta. Oleme endiselt kolme viimase seas ehk väljalangemistsoonis.

Võlgu oleme veel ka naiste 3000 meetri takistusjooksu tulemused, kus Olga Andrejeva piirdus ajaga 12.03,96, tuues Eestile 12. koha eest ühe punkti.

Naiste 4x100 meetris sai Eesti nelik Grit Šadeiko, Kreete Verlin, Maarja Kalev ja Õilme Võro ajaga 45,67 kuuenda koha.

Meeste teatenelik Kaspar Mesila, Richard Pulst, Markus Ellisaar ja Timo Tiismaa võttis viienda koha punktid ajaga 40,01.

Super! Liina Laasma toob Eestile esimese alavõidu!

Liina Laasma viskas end neljanda katse 57.93-ga odaviske võistluse liidriks! Neid 12 punkti oleks Eestile hädasti vaja.

Kui 16 ala punktid on kokku löödud, on Eesti 66,50 punktiga viimane. Eelviimast kohta hoidval Taanil on 73,50 punkti, järgmisel võistkonnal Bulgaarial 84,50, Rumeenial 89. Konkurendid kipuvad eest ära libisema.

Hans Christian Hausenberg (PB 7.55) piirdus kaugushüppes 7.34-ga ning sai üheksanda koha.

5000 meetris jäi Allar Lamp ajaga 15.46,40 12. ehk viimaseks.

2.15 osutus Karl Lumile liiga kõvaks pähkliks. Üheksandast kohast paremat loota pole.

14 ala järel on Eesti 64,5 punktiga eelviimane ehk 11. Juhib 122 punktiga Türgi, teine on Šveits (116) ja kolmas Soome (110).

Meeste kuulitõukest tuleb Eestile juurde neli punkti.

2.15 on Lumil kahel katsel maha tulnud.

Karl Lumi sai 2.10-st teisel katsel jagu ja hoiab kõrgushüppes kuuendat kohta.

11 ala järel (40-st) on Eesti 49,50 punktiga kümnendal kohal, endiselt väljalangemistsoonis.

Kuulitõukes on võistlustules 20-aastane Jander Heil. Avaktselt kirjas 16.90, teiselt X. Isiklik ja hooaja tippmark on tal 18.85. Hoiab hetkel kaheksandat kohta.

Karl Lumi on üle saanud ka kõrgusest 2.05. 2.10 peal tuli latt esimesel katsel alla. Hetkel jagab kuuendat kohta.

Liina Tšernov võitles kõvasti ja sai 800 meetris neljanda koha, ületades finišijoone kukkudes. Aeg 2.06,45. Isiklikule rekordile jääb 3,9 sekundiga alla.

38-aastane Genro Paas heitis kolmandal katsel oma võistluse parimaks tulemuseks 60.96 ning tundub sellega jäävat kaheksandaks. Isiklik rekord ja hooaja tippmark on mehel 67.85.

Kaur Kivistik võttis 1500 meetris viimases kurvis uhkelt konkurente ette, kuid põrkas siis kahe mehega kokku ja kaotas hea rütmi. Lõpuks aeg 4.01,89 ja üheksas koht.

Uudmäe sai kolmikhüppes viienda koha ja tõi Eestile 8 punkti lisaks.

Karl Lumi ületas avakatsel kõrguse 2.00.

Genro Paas sai teisel katsel vasaraheites kirja 57.87, kuid on sellega eelviimasel ehk 11. kohal.

Kolmanda katsega parandab Uudmäe tulemust veelgi - 13.39, endiselt viiendal kohal.

Kui kokku on löödud nelja ala punktid, on Eesti 23 punktiga 12 võistkonna seas üheksas. Esiliigast langeb välja kolm võistkonda, superliigasse tõuseb samuti kolm.

Genro Paas alustas meeste vasaraheidet X-iga.

Uudmäe püstitab teisel katsel hooaja tippmargi 13.37 (eelmine mark 13.28). See annab talle hetkel viienda koha.

Kolmikhüppajal Merilyn Uudmäel on avakatselt kirjas 13.19, mis annab talle hetkel neljanda koha.

Pakkudel kõige kiirema reaktsiooniajaga Mägi sai neljanda koha 49,53-ga. Võitis norralane Karsten Warholm võistluste rekordi 48,46-ga.

Algamas on meeste 400 meetri tõkkejooksu finaal.

Järgmisena ootame Merlyn Uudmäe etteastet, kes on naiste kolmikhüppes hüppejärjekorras üheksas. Võistlus algab kell 14.35.

Vasaraheites jäi Orelile tubli neljas koht. Esimesed 9 punkti Eestil kirjas.

4.00 osutus Lembi Vaherile täna siiski liiga kõvaks pähkliks. Latt tuleb kolmandal katsel alla.

Orel astub ka neljanda katse üle. Vasar lendab 60 meetri alla.

Kõrgusel 4.00 on Vaher esimesel katsel ebaõnnestunud.

Lembi Vaher ületas ka 3.80 ning püstitas sellega enda hooaja tippmargi.

Orel sai kolmandal katsel X-i. Raudmuna maandus umbes 65 meetri peal.

Lembi Vaher sai avakõrgusest 3.60 esimesel katsel üle. Rumeenlannale Ionela Denisa Lucale tähendas see kõrgus aga juba isikliku rekordi kordamist.

Teisel katsel Orelilt hooaja tippmark 67.35, mis viib ta hetkel teisele kohale! Senine hooaja mark oli tal 31. maist 67.30. Türklanna Kivilcim Salman juhib võistlust 68.50-ga.

Orel alustas 64.18-ga, mis annab talle hetkel esimese vooru heidetes kolmanda koha.

Päeva esimesed alad, naiste vasaraheide ja teivashüpe on juba alanud.