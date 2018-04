OTSEBLOGI | Teivashüpe tõi maa peale tagasi: Saluri sai nulli, Erm hüppas oodatust vähem. Mida suudab Uibo?

4264 punktiga kolmandal kohal asuva Karl Robert Saluri avapäeva tulemused olid 10,57 - 7.66 (rekord) - 13.97 - 1.89 (rekord) - 48,24. Ka temalt võib homme õhtuks oodata 8200 punkti lähedast summat. Hetkel edestab ta oma rekordit (8108) 102 silmaga.

Markus Leemet on 4026 punktiga viies ja jääb oma tippmargist (7720) maha 88 silmaga. Võistluse kindel liider on Tim Duckworth lausa 4568 silmaga.

Eestlaste senised rekordiseeriad:



Uibo 8356p (11,10 - 7.54 - 14.38 - 2.14 - 51,65 - 14,99 - 46.45 - 5.20 - 62.25 - 4.28,48).

Saluri 8108p (10,66 - 7.42 - 14.29 - 1.85 - 48,34 - 15,09 - 43.80 - 4.95 - 57.99 - 4.27,43)

Erm 7593p (10,78 - 7.25 - 12.36 - 1.92 - 49,19 - 15,51 - 40.02 - 4.50 - 55.14 - 4.33,89)

Leemet 7720p (10,75 - 7.16 - 14.18 - 1.90 - 48,36 - 14,91 - 35.89 - 4.50 - 59.03 - 4.39,85)

TULEMUSED



Kümnevõistlus

Axe: odas võiks Ermil paar meetrit juurde tulla, kuhugi 57-58 kanti pakuks. 1500s on juba praegune rekord väga hea ja ei usu, et sealt väga suurt parandust tuleb, kui üldse, siis 1-2 seki

Märt Roosna: Esimesel katsel ta 5.17st jagu ei saa.

Märt Roosna: Uibo ületab 4.97 ja jätab 5.07 vahele. Latile 5.17.

Märt Roosna: Paraku jääbki Ermi lõpptulemuseks 4.67. See pole maailma lõpp, kuid kuna sisehooajal ületas ta 4.96, siis oleks lootnud enamat. Ka liider Duckworth jääb pidama 4.67 peale.

Märt Roosna: ... aga ei. Jääb kolmas katse. Tundub, et teivashüpe toob meid kõiki mõnes mõttes maa peale tagasi. Loodame, et Uibo ei hinnanud võimeid üle, valides algkõrguseks 4.97.

Märt Roosna: Ermi teine katse kõrgusel 4.77...

Märt Roosna: Erm näitab head närvi ja saab kolmandal katsel 4.67st jagu.

Märt Roosna: Erm kolistab kõrgusel 4.67 teistkordselt latti.

Märt Roosna: Erm ei saa esimesel üritusel 4.67st üle. Jääb kaks võimalust. Kas teivashüpe, see kümnevõistluse kõige riuklikum ala, nurjab meie meeste ilusad seeriad?

Märt Roosna: Oi pärgel! Saluri peabki leppima teivashüppes nulliga ja ilus seeria on saanud õnnetu lõpu.

Märt Roosna: Saluri ajas algkõrguse 4.57 ka teisel katsel maha.

Axe: 8100 nii noore mehe kohta oleks ka supertulemus ja peaks lennutama poisi omavanuste maailma tippu, Uibo jaoks 8300 hooaja hakul oleks ka kõva avaldus, võiks suvel loota isiklikku üle 8400 punkti ja ehk isegi 8500 ligidale jõudmist

Märt Roosna: Erm ületab 4.57 esimesel katsel, Saluri ajas maha.

Märt Roosna: Eks mõne tunni pärast oleme targemad, muidugi võin ma olla liiga optimistlik. Aga jätkame teivashüppega. Leemet jäi algkõrguse 4.07 peale ja see kahjuks rikkus tema seeria. Uibo algkõrguseks on 4.97, Ermil ja Saluril 4.57.

Axe: opneeriks siin Märdile, et Erm ründab pigem 8100 punkti ja Uibo hea õnne korral 8400. Saluri liigub samuti 8100 punkti suunas

Märt Roosna: Seis seitsme ala järel. Uibo ründab 8400-8500 punkti, Erm ja Saluri liiguvad vast 8150 - 8250 kursil.

Märt Roosna: Olemas! Saluri heidab 43.09 ja on endiselt suures mängus.

Märt Roosna: Kolmas voor: Leemet ja Erm tulemust kirja ei saa. Duckworth ei paranda ja ehkki ta juhib Uibo ees 300 punktiga, on ta püütav. Uibo teeb stabiilse seeria, kolmas katse on 46.78. Aga kas Saluri tuleb rongi alt välja...?

Märt Roosna: Teine voor: Uibo saab juurde - 47.83. Ka Leemet - 37.46. Erm tulemust kirja ei saa. Saluri jaksab vaid 35.00 ja peab lootma viimasele katsele.

Märt Roosna: Saluri piirdus avaringis 36.84ga. Ja liider Duckworth lennutas kahekilost ketast 44.12. Väike kokkuvõte: Uibol on töö juba tehtud, nüüd saab riskida, Saluri vajab kõvasti lisa, Erm võiks ka meeter või kaks juurde saada.

Märt Roosna: Uibo lajatab 47.39!

Märt Roosna: Erm 39.75.

Märt Roosna: Leemet alustab kettaheitevõistlust 36.70ga. Ta ongi selles alas nõrgem, rekordiseerias heitis 35.89, rekord on 37.77.

Märt Roosna: No ma nii optimistlik ei oleks, aga 8300 võiks teha. Uibo siis läheb 8400+ ja Saluri 8200. Leemetil on EM-normi 7850 punkti püüdmine keeruline.

did_253090: Oleneb palju ta veel üllatab, aga 8400-8500

Hh: Mis graafikus Erm liigub?

Märt Roosna: Tema rekordiseeriaga pole mõtet võrdlust vedada, sest mees on ilmselgelt täna hoopis teine kümnevõistleja kui esimest korda meeste vahendeid proovides. Kui ta heidaks ketast 41 meetrit, hüppaks teivast 4.96, viskaks oda 56 ja jookseks 1500 meetrit 4.25ga, tuleks punkte kokku 8227. Aga mul on tunne, et Erm võib meid veelgi üllatada. Kohe varsti algab kettaheide.

Märt Roosna: Uibo edestab oma rekordigraafikut 40 punktiga. 8400 on igati võimalik, 8500 nõuaks juba palju õnnestumisi. Saluri kaotas rekordigraafikule tõkkesprindis 11 punkti, kokku on tal nüüd +91 ehk liigub jätkuvalt 8200 suunas. Kõige keerulisem on Ermiga...

Märt Roosna: Kolm eestlast on 96 punkti sees.

Märt Roosna: Teise jooksu teine on Leemet (15,07), kolmas Saluri (15,18).

Märt Roosna: Võimas jooks Ermilt! Aeg 14,64, isiklik rekord peaaegu SEKUNDIGA!

Märt Roosna: Esimese jooksu võitis võistluse liider Duckworth 14,59ga, Uibo ajaks mõõdeti 14,97. Puhus väga kerge taganttuul 0,3 m/s.

Märt Roosna: Uibo ja Erm peaksid olema üsna võrdsed tõkkesprinterid, talvel jooksis Uibo 60 meetrit 8,19ga, Erm 8,21ga. Uibo rekord 110 meetri distantsil on 14,61, Erm on meeste tõkkeid jooksnud ajaga 15,51 ja 99-sentimeetriseid tõkeid 14,39ga. Saluri on neist nõrgem tõkkesprinter, rekordiks 15,06.

Märt Roosna: Kümnevõistluse teine päev on kohe algamas. Ilm on Athensis võrreldes eilsega mõnevõrra jahedam, soojakraade peaks praegu olema 14.

Märt Roosna: Tere! Nüüd on laekunud USA-st info, et võistlus algab Eesti aja järgi kell 20.00. Konkreetset ajakava ei ole, minnakse edasi sujuvalt alalt-alale. Igal juhul hoiame sündmustel pilku peal ja hoiame teid kursis!