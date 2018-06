OTSEBLOGI | Pärnus toimuval Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistlusel juhib esimese ala järel oma 100 meetri rekordit parandanud Hans-Christian Hausenberg

OTSEBLOGI |Täna algab Pärnus Eesti-Soome-Rootsi mitmevõistlus

Hausenbergi 100 meetri aeg 10,78 on ka tema uus isiklik rekord!

Seis pärast naiste 100 meetri jooksu. Võistlust juhib soomlanna Maria Huntington. Teine on eestlanna Kristella Jurkatamm, kes kaotab liidrile 41 punktiga.

Hausenbergi rekordvõistlusel, kus ta osales veel noorteklassis, oli 100 meetri jooksu järgselt punkte 876. Täna on tal punkte pärast 100 meetri jooksu 910.

Eestlastest on Taavi Tšernjavski kuues pärast esimest ala ja Karel Tilga on seitsmes. Mõlemal mehel on 808 punkti.

Hetkel juhib võistlust Hausenberg, talle järgnevad rootslased Frederick Ekholm ja Kevin Fankl.

Tulemused pärast 100 meetri jooksu. Kiireima aja jooksis Hans-Christian Hausenberg