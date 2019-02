OTSEBLOGI | Kutmani mälestusvõistlusel sündis üks ilus Eesti noorterekord. Kas Rasmus Mägi teeb tuule alla 600 meetri tippajale?

60 meetri tõkkejooksus tuleb esikohaheitlus naistest Valgevene sportlaste Kristina Tšurila (isiklik rekord 8,24), Svetlana Parakhonka (8,25) ja tartlanna Diana Suumanni (8,35) vahel. Meestest selgitavad parima Keiso Pedriks ja lätlane Saulius Raponas, kelle mõlema isiklik mark sel alal on 7,93 sekundit.

Kuulitõukes on soosikuteks Valgevene vägilane Aleksei Nitšipar (isiklik rekord 20.52), leedulane Šarunas Banevicius (19.72), Kristo Galeta (välisrekord 20.13) ja Jander Heil (18.85).

Võistlusõhtu kulminatsiooniks on kell 20.15 algav meeste 600 meetri jooks, kus tuleb kodupubliku rõõmuks starti kahel korral Eesti aasta meessportlaseks valitud tartlane Rasmus Mägi. 400 meetri tõkkejooksus maailma paremikku kuuluv mees on võtnud sihikule juba 21 aastat Urmet Uusoru nimele kuuluva 600 meetri jooksu Eesti siserekordi 1.17,58. Rekordipüstitajale on korraldajad välja pannud eripreemia.

KÕIK TULEMUSED