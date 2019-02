OTSEBLOGI | Kutmani mälestusvõistlusel sündis üks ilus Eesti noorterekord. Kas Rasmus Mägi teeb täiskasvanute rekordile tuule alla?

Esimene märkimisväärne tulemus sündis juba noortevõistlusel, Liisa-Maria Lusti viis kaugushüppes Eesti U-16 vanuseklassi rekordi 6.00-ni. Ilus ümmargune number.

Naiste teivashüppe võitja on Reena Koll, kuid tulemus 4.01 Eesti rekordinaist kindlasti ei rõõmusta. Tegelikult ületas ta ka 4.16 peale asetatud lati kolmandal katsel, kuid puudutas natuke siiski latti ja see kukkus talle järele. Nooruke Marleen Mülla oli 3.91ga teine.

Naiste kaugushüppe esikolmik: 1. Tähti Alver 6.19, 2. Kristine Deruma (Läti) 5.99, 3. Merilyn Uudmäe 5.92. Ksenija Balta loobus võistlusest varbavigastuse tõttu.

Naiste 60 meetri tõkkejooksus sai Diana Suumann ajaks 8,39. Hooaja tippmark paranes kahe sajandiku võrra, isiklik rekord jäi nelja sajandiku kaugusele. Glasgow sise-EM-i norm on 8,24. Suumann sai teise koha, Kristina Šurila Valgevenest võitis 8,36ga.

Meeste kuulitõuke esikolmik: 1. Aleksei Netšipar (Valgevene) 18.95, 2. Šarunas Banevicius (Leedu) 18.64, 3. Jander Heil 18.27.

Võistlusõhtu kulminatsiooniks on kell 20.15 algav meeste 600 meetri jooks, kus tuleb kodupubliku rõõmuks starti kahel korral Eesti aasta meessportlaseks valitud tartlane Rasmus Mägi. 400 meetri tõkkejooksus maailma paremikku kuuluv mees on võtnud sihikule juba 21 aastat Urmet Uusoru nimele kuuluva 600 meetri jooksu Eesti siserekordi 1.17,58. Rekordipüstitajale on korraldajad välja pannud eripreemia.

Märt Roosna: 18aastane Eerik Haamer viis teivashüppes isikliku rekordi 5.20ni ja jätkab hüppamist.

Märt Roosna: Tänase võistlusõhtu peaküsimuseks on, kas Rasmus Mägi võtab Urmet Uusorult tippmargi harva võistlusprogrammis olevas 600 meetri jooksus?

Märt Roosna: Tänase võistluse raames esitleti spordihallis ka Vahur Kalmre kirjutatud raamatut Martin Kutmanist. Kergejõustikusõbrale kindlasti väärt lugemine.

