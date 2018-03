OTSEBLOGI | Ksenija Balta jõudis MMil finaali, kuid medalimängu ei kerkinud

Balta ei suutnud õiget lendu ühelgi katsel sisse saada, kuid esimesel katsel hüpatud 6.48-st piisas, et jõuda teise vooru ehk kaheksa parema sekka. Neljandal ja viiendal katsel suutis ta küll oma tulemust parandada - 6.50 ja 6.57 -, ent lõpuks ta kaheksandast kohast kõrgemale kerkida ei suutnud.

Võistluse võitis serblannast soosik Ivana Španović, kes sai neljandal katsel kirja 6.96. Brittney Reese sai 6.89-ga hõbeda, pronksile tuli sakslanna Sosthene Moguenara-Taroum neli sentimeetrit lühema hüppega.

Tulemused:

Enne võistlust:

Kokku osaleb naiste kaugushüppes 13 sportlast. Neist 12 on hüpanud rohkem kui 6.70. Soosikuteks on mõistagi serblanna Ivana Španovic (rekord 7.24) ja ameeriklanna Brittney Reese (7.23). Balta rekord on 6.87 ja hooaja tippmark 6.63. Rekordite võrdluses on Balta kuues naine, hooajamarkide põhjal rivistades aga üheksas.

„Eesmärk on saada maksimaalselt kõrge koht ja enda võimeid realiseerida vaatamata sellele, et olen siin veidi ringi trampinud,” sõnas Balta eile, kelle reis Birminghami venis plaanitust koguni 22 tunni võrra pikemaks, kuna Inglismaad tabas külmalaine ja lumeuputus.

Oma viimase Eestis tehtud treeninguga jäi Balta väga rahule: „See oli tõesti edukas.”

Stardinimekiri:



Birminghami sise-MM

Märt Roosna, Birmingham: See lugu nõuab paar sõna selgituseks. Ksenija Balta on Eestis spordis üsna harukordne sportlane, kes ütleb, mida mõleb ega tee endale grammigi hinnaalandust. Ajakirjanikud üritasid Baltat küll lohutada: asi pole nii hull, oled ikkagi maailma kaheksas. Ei mõjunud absoluutselt. Ksenija on maksimalist, kes teab, milleks ta võimeline on. Peab ütlema, et ta on mulle väga sümpaatne sportlane just oma sirgjoonelise suhtumise ja otsekohesuse tõttu. Võistluse järel ei ole süüdi ajakirjanikud, treener, hoorada, hüppekast või reisi 22tunniline venimine, vaid üksnes sportlane ise. Edu, Ksenija, sa tuled veel tugevamana tagasi!

Märt Roosna, Birmingham: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/psk-voistlus-balta-dramaatiline-sisevoitlus-suures-plaanis-vigastus-loobumine-jatkmine-vaike-voit-ja-pisarad?id=81334359

Raul Ojassaar: Ei tule - Španović loobub ka viimasest katsest ning saab juba Serbia lipuga tähistada!

Raul Ojassaar: Moguenara-Taroum samuti viimases voorus ei paranda - pronks talle. Nüüd jääb vaid Španovići viimane katse - kas tuleb veel kirss tordile?

Raul Ojassaar: Burks hüppab viimases voorus 6.70, ent pakuvaru jääb üle 20 sentimeetri. Medalihüpe oleks see olnud, aga...

Raul Ojassaar: Reese viimases voorus 6.64. Enne võistlust suuri sõnu teinud ameeriklanna täna kulda ei võida.

Märt Roosna, Birmingham: Moguenara-Taroum Saksamaalt hüppab 6.23.

Märt Roosna, Birmingham: Mida teeb Reese? 6.72. Kõik jääb viimase katse peale.

Märt Roosna, Birmingham: Võistlus jätkub, Sagnia ei taba üldse pakku viiendas voorus.

Märt Roosna, Birmingham: Jah, Balta on väga löödud ja tundub, et pisarad voolavad.

Märt Roosna, Birmingham: Mihambo möödub Baltast - 6.64. Seega lõppkohaks kaheksas.

Märt Roosna, Birmingham: Balta istub nüüd üsna löödud moega areenil ja lõi vihaselt vastu pinki. Täna ei olnud tema parim päev. Eks kohe kuuleme, kas ja kui palju põlvevalu võistlust häiris.

Märt Roosna, Birmingham: Tulemus 6.57. Balta päeva parim, tõuseb seitsmendaks, aga ootused olid kindlasti suuremad.

Märt Roosna, Birmingham: Nüüd Balta viies katse...

Märt Roosna, Birmingham: Španovic 6.96! Uus liider!

Märt Roosna, Birmingham: Kui Balta viiendas voorus 6.82 ei hüppa, on võistlus tema jaoks läbi. Hüppama ta ilmselt siiski läheb.

Märt Roosna, Birmingham: Vahepeal on Reese läinud 6.89ga liidriks. Španovicil sama tulemus, aga teine resultaat nõrgem.

Märt Roosna, Birmingham: Soojendusliigutusi ta teeb, järelikult üritab ikkagi lõpuni välja.

Märt Roosna, Birmingham: Jah, paraku nii ongi, et põlvega on probleeme. Näis, kas ta viiendale katsele läheb riskeerima või loobub.

Märt Roosna, Birmingham: Tundub, et Balta pani põlvele jääkotikese peale. Ilmselt on võistluse käigus põlv valutama hakanud.

Märt Roosna, Birmingham: Baltal on justkui midagi viga. Lõppkiirus pole päris see ja ka kuidagi üldine hoiak. Loodame, et tervis on ikka korras. Ei taha spekuleerima hakata, eks pärast kuuleme.

Märt Roosna, Birmingham: Balta parandab - 6.50.

Märt Roosna, Birmingham: Neljas katse Baltal....

Märt Roosna, Birmingham: Võistluse tase ei ole Balta jaoks üle mõistuse kõrge, paraku pole ta siiani head hüppetunnetust leidnud.

Märt Roosna, Birmingham: Španovic astub üle.

Märt Roosna, Birmingham: Reese - 6.77. No ei ole ta ennast veel leidnud. Aga tema ongi viimase katse naine.

Märt Roosna, Birmingham: Sagnia - 6.40.

Märt Roosna, Birmingham: Balta käis vahepeal taas Nazaroviga nõu pidamas. Aga istub üsna rahuliku olemisega maha.

Märt Roosna, Birmingham: Moguenara-Taroum teeb pika hüppe, kuid astub üle.

Märt Roosna, Birmingham: Burks - 6.71.

Märt Roosna, Birmingham: Mihambo hüppab 6.55 ja lükkab Balta kaheksandaks. Kuid rohkem keegi mööda minna ei saa ning Eesti rekordinaine saab keskenduda neljandale ja viiendale katsele.

Märt Roosna, Birmingham: Kolmandal katsel ei tabanud Balta ka pakku, varu jäi 21 sentimeetrit. Siiski on tal praegu suuremaid probleeme tehnikaga. Aga MMil on ta jõudnud esikaheksasse.

Märt Roosna, Birmingham: Sauceda Baltast ei möödu ja me saame veel vähemalt kaks hüpet!

Märt Roosna, Birmingham: Siiki on lootust saada finaali.

Märt Roosna, Birmingham: Balta üppab 6.26. Tehniliselt vilets katse, kaldus õhus veidi küljele ega saanud maast kõrgele.

Märt Roosna, Birmingham: Nüüd Balta kolmas katse...

Märt Roosna, Birmingham: Ka Rotaru mitte - 6.41.

Märt Roosna, Birmingham: Griva samuti mitte - 6.28.

Märt Roosna, Birmingham: Leseur ei lähe Baltast mööda - 6.20.

Märt Roosna, Birmingham: Kolmas voor käib, Balta endiselt seitsmes.

Märt Roosna, Birmingham: Seis kahe vooru järel. Vaene Balta, tal on kõvasti põhjust närveerimiseks. Treener Andrei Nazarov üritab tribüünilt midagi õpetada.

Märt Roosna, Birmingham: Ja Španovic 6.74.

Märt Roosna, Birmingham: Reese 6.61.

Märt Roosna, Birmingham: Sagnia astub üle.

Märt Roosna, Birmingham: Moguenara- Taroum 6.85! Läheb teiseks.

Märt Roosna, Birmingham: Burks 6.51.

Märt Roosna, Birmingham: Ehk teise vooru järel on Eesti rekordinaine seitsmes. Nüüd liidrid...

Märt Roosna, Birmingham: Mihambo hüppab 6.40 ega lähe Baltast mööda.

Märt Roosna, Birmingham: Balta on küll endiselt seitsmes, aga väheusutav, et 6.48 ta lõpuks ikkagi finaali viiks. Seega tuleb loota kolmandale katsele. Kuidagi on probleeme kiiruse hüppesse kandmisega.

Märt Roosna, Birmingham: Seekord oli paku tabamine ideaalne, varu jäi kõigest 0,8 sentimeetrit.

Märt Roosna, Birmingham: Balta teine katse - 6.48. Seis on kriitiline.

Märt Roosna, Birmingham: Balta teine katse...

Märt Roosna, Birmingham: Nettey parandab - 6.63. Balta langeb seitsmendaks.

Märt Roosna, Birmingham: Ja Španovic lõpetab avavooru 6.89ga.

Märt Roosna, Birmingham: Reese 6.76.

Märt Roosna, Birmingham: Katrin Klaubi õpilane Sagnia alustab 6.64ga. Tema esindab Rootsit.

Märt Roosna, Birmingham: Ameeriklanna Burks teeb väga kummalise hüppe - lendas kuidagi diagonaalis peaaegu liivakasti servale. Aga tulemus on 6.81! Uus liider ja kõva avaldus medalile.

Märt Roosna, Birmingham: Mihambo läheb 6.43ga kolmandaks.

Märt Roosna, Birmingham: Balta hetkel teisel kohal.

Märt Roosna, Birmingham: Paku tabamisel oli kõvasti varu, seega nüüd vaja samm täpseks rihtida.

Märt Roosna, Birmingham: Balta hüppab avakatsel 6.46.

Raul Ojassaar: Kohtunikud mässavad tükk aega pakuga, millel vahetatakse liistu.

Märt Roosna, Birmingham: Balta valmistub esimeseks katseks...

Märt Roosna, Birmingham: Lätlanna Lauma Griva piirdus 6.18ga.

Märt Roosna, Birmingham: Võistlus on alanud. Nettey juhib praegu 6.49ga.

Märt Roosna, Birmingham: Võistlusõhtu juhatas sisse sir Roger Bannisterile pühendatud mälestusminutid. Tegu oli siis esimese mehega, kes alistas miilijooksus nelja minuti piiri ja purustas sellega psühholoogilise barjääri. Kestvad ovatsioonid hallis! Aplaus ei taha lõppeda.

Märt Roosna, Birmingham: Etendust inglased teha oskavad. Tuledemäng, ilutulestik ja kõik jutud. Kaugushüppajate tutvustamine. Ka Balta saab sooja aplausi. Meenutatakse, et tegemist on endise Euroopa sisemeistriga.

Märt Roosna, Birmingham: Kaugushüppajad on vahepeal areenilt ära viidud, et nad saaksid pidulikult taas tulede ja vilede saatel uuesti sisse joosta.

Märt Roosna, Birmingham: Arvata võib, et kulla eest hakkavad võitlema Brittney Reese ja Ivana Španovic. Pronksmedalile on aga kandidaate kuhjaga. Tänavusel ainsal kaugushüppevõistlusel alustas Balta 6.63ga. See oli ilus kontrollitud ja kindla peale tehtud katse. Edasi muutus tehnika aga viletsaks. Loodame, et täna alustab ta samuti hüppega, mis tagab finaalikoha, kuid suudab seejärel tehnikat säilitada.

Märt Roosna, Birmingham: Erinevalt teistest üritas Balta nüüd õiget tunnetust leida lühikese hoojooksuga.

Märt Roosna, Birmingham: Tuletame siis meelde võistlussüsteemi. Võistlejaid on 13, kõik saavad kolm katset. Kaheksa paremat saavad finaali, kus kõigil on veel kaks katset ning viimasesse, kuuendasse vooru lastakse vaid esinelik. Tahaks kangesti loota, et Balta saab täna teha kuus hüpet.

Märt Roosna, Birmingham: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/delfi-birminghamis-ksenija-baltat-tabas-inglismaale-mmile-reisides-tosiselt-ebameeldiv-ullatus?id=81329171

Märt Roosna, Birmingham: Tere-tere! Alustame oma ülekannet Birminghamist. Täna keskendume mõistagi naiste kaugushüppele, kus võistleb Ksenija Balta. Soojenduskatsed juba käivad. Täna saame Arena Birminghamil rääkida ikka täismajast ehk publikut on 7500 inimest.