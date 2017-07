OTSE: U20 EMi kümnevõistlust juhtiv Johannes Erm tegi teisel päeval juba kolmanda rekordi!

Grossetos toimuvatel kergejõustiku U20 Euroopa meistrivõistlustel jätkub täna noormeeste kümnevõistlus, kus on stardis ka eestlased Johannes Erm ja Karel Tilga. Avapäeva järel 4226 punktiga juhtinud Erm on teist päeva alustanud kolme järjestikuse isikliku rekordiga!

Teine võistluspäev:



110m tõkkejooks:

Johannes Erm püstitab teise päeva alustuseks järjekordse isikliku rekordi, läbides tõkkesprindi ajaga 14,39. Senine tippmark oli 14,66. Ka Karel Tilga parandab oma rekordit, saades ajaks 15,01 (senine tippmark 15,13).

Ermil on kuue ala järel liidrina 5151 punkti ning ta jätkab 8000 punkti graafikus. Eestlasele järgnevad prantslane Ludovic Besson 5127 ja sakslane Niklas Kaul 5075 silmaga. Tilga langes koha võrra ning on 5015 punktiga viies.

Kettaheide:

Erm heitis kohe avakatsel uue isikliku tippmargi 46.99 (senine 46.89) ja see jäigi tema parimaks. Tilga sai kirja oma tippmargi lähedase tulemuse 49.34. Teises grupis heitnud Ermi lähikonkurendid näitasid samuti häid tulemusi - Kaul heitis võimsa isikliku rekordi 48.49 (parandus viis meetrit), Besson lennutas oma tippmargi lähedase 45.74.

Seitsme ala järel on Ermil liidrina 5959 punkti, teiseks on tõusnud Kaul 5914 silmaga. Bessonil on 5909 ja tagasi neljandale kohale kerkinud Tilgal 5872 punkti.

Teivashüpe:

Erm valis teivashüppe tugevamas grupis algkõrguseks 4.10 ja ületas selle avakatsel. Ka 4.30 ja 4.40 alistusid esimesel sooritusel, 4.50 ületas ta teisel katsel ja uut isiklikku tippmarki tähistava 4.60 jälle avakatsel. Lähikonkurendid Kaul ja Besson on hetkel ületanud 4.50. Tilgal jäi teises grupis kirja 4.00.

Uudist täiendatakse.

Eelmisel aastal sai Erm mäletatavasti juunioride MMil 7879 punktiga pronksmedali.

Võistluse otsepilti näeb SIIT.