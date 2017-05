OTSE: Saluri sai teivashüppes jagu 4.80st ja vajab MM-normi täitmiseks lõpualadel eneseületamist

USA-s Lõuna-Carolinas toimuvatel NCAA kagukonverentsi meistrivõistlustel lööb kümnevõistluses kaasa mitu eestlast. Karl Robert Saluri (isiklik rekord 8108) liigub 8070 punkti graafikus, isiklikku rekordit (7549) on ületamas ka Markus Leemet, kuid liiga tugeva tuule tõttu ei ole tema lõpptulemus enam edetabelikõlblik. Rauno Liitmäe jättis võistluse pooleli.

TEINE PÄEV

MMi normi (8100) jahtiva Saluri jaoks saabub võtmehetk kohe teise päeva alguses. Kui kõvasti puhub tuul tõkkejooksus? 100 meetri sprindis toetas teda taganttuul 3,4 m/s ja kaugushüppes 1,2 m/s. Tulemus on edetabelikõlblik, kui tuulenäitude summa sprindis, kaugushüppes ja tõkkejooksus ei ole rohkem kui 6,0 m/s. Seega maksimaalselt võib tema jooksu ajal olla taganttuul 1,4 m/s.

Avapäeva järel on maailma edetabelijuhil Lindon Victoril (Grenada) 4365 punkti, Saluril 4223 ja Leemetil 4114. Saluri avapäeva tulemused: 10,50 - 7.44 - 14.15 - 1.84 - 47,59. Ta juhtis oma rekordi graafikut 61 punktiga. Leemeti tulemused: 10,75 - 7.16 - 14.18 - 1.90 - 48,36. Tema oli 87 silmaga plussis.

110 meetri tõkkejooks. Väga hea! Saluri alustab teist päeva isiklikku rekordit märkiva ajaga 15,06 (siiani mark 15,09) ja mis peamine - tuul oli tagant ainult 0,4 m/s. Ehk kümnevõistluse lõpptulemus on edetabelikõlblik. Esialgu edestab ta rekordigraafikut 64 punktiga. Leemet viis oma rekordi 14,91ni, liider Victor sai alavõidu 14,45ga. Paraku Leemeti tulemus edetabelisse ei lähe: 100 meetri sprindis toetas tuul 3,6 m/s, kaugushüppes 1,7 m/s ja tõkkesprindis 1,8 m/s.

Punktiseis: 1. Victor 5282, 2. Saluri 5065, 3. Leemet 4974.

Kettaheide. Victor on hull mees - kõmmutas koguni 55.22! Eelnevalt oli ta mark 54.56. Saluri seeria: 0, 41.29, 0. Kuna rekordseerias oli tulemuseks 43.80, siis päris kõva tagasilöök. Nüüd juhib ta oma rekordigraafikut vaid 13 silmaga, kuid püsib veel 8100 punkti kursil. Leemet piirdus 35.89ga.

Punktiseis: 1. Victor 6262, 2. Saluri 5756, 3. Leemet 5556.

Teivashüpe. Saluri ületas 4.80, kuid kõrgus 4.90 täna ei alistunud. See on taas üsna korralik tagasilöök, sest rekordseerias ületatud isiklik mark on 4.95. Nüüd kaotab ta oma rekordigraafikule 33 punktiga. Victori tulemuseks jäi 4.70, Leemetil 4.50.

Saluri peab 8100 punkti ehk MM-normi kogumiseks viskama oda 59.10 ja jooksma 1500 meetrit 4.26ga. Raske, aga sugugi mitte võimatu.

Punktiseis: 1. Victor 7081, 2. Saluri 6605, 3. Derek Jacobus 6370, 4. Leemet 6316.

ESIMENE PÄEV

100 meetri jooks. Karl Robert Saluri teeb elu kiireimad liigutused, võttes 10,50 sekundiga alavõidu! Rekordina see siiski kirja ei lähe, sest taganttuul puhus 3,4 m/s. Lubatud on kuni 2,0 m/s. 8472 punktiga maailma hooaja edetabelit juhtiv Lindon Victor (Grenada) sai ajaks 10,64, päeva kolmandat aega näitas Markus Leemet – 10,75. Rauno Liitmäe alustas võistlust 11,50ga. Kõiki sportlasi toetas lubatust tugevam tuul.

Olümpiavõitja Erki Noole rekord on sel distantsil küll 10,34 sekundit, kuid mitmevõistluse sees pole ta 10,5 sekundist kordagi kiirem olnud. Aastal 1997 sai Nool Götzises ajaks täpselt 10,50. Samas Kristjan Rahnu on mitmevõistlust tehes veidi kiirem olnud. Aastal 2002 alustas ta USA-s kümnevõistlust ajaga 10,42 (tuul 4,0 m/s), kuid paraku katkestas võistluse. Samal hooajal Arlingtonis 8081 silma kogudes läbis ta staadionisirge 10,48ga (tuul 0,5 m/s).

Saluri määrustepärane rekord on 10,52. Isiklikku rekordit (8108) püstitades sai ta ajaks 10,66, seega juhib ta graafikut avaala järel 37 punktiga.

Selleks, et kümnevõistluse tulemus sobiks rekordiks, ei tohi tavalise sprindi, tõkkejooksu ja kaugushüppe tuulenäitude summa olla rohkem kui 6,0 m/s.

Kaugushüpe. Teine alavõit Salurile. Avakatsel ta tulemust kirja ei saanud, kuid teisel hüppas 7.44 ja kolmandal 7.26. Rekordigraafikus on tal kirjas 7.42, kokkuvõttes +42 punkti. Salurit toetas pikmal õhulennul tuul tugevusega 1,2 m/s.

Victor hüppas 7.35, Leemet 7.16 ja Liitmäe piirdus 6.25ga.

Kuulitõuge. Saluri tõukab avakatsel 14.15, teistes voorudes tulemust protokolli ei saa. Rekordigraafikuga +36. Head võistlust on tegemas ka Leemet, kes viib isikliku margi 14.18ni. Liitmäe lõpptulemuseks jääb 12.70. Victor noppis alavõidu 15.18ga ja kokkuvõttes tõusis ta 2641 punktiga liidriks. Järgneb Saluri (2633) ja Leemet (2508).

Kõrgushüpe. Saluri tase nõrgimal alal ei ole paranenud - tulemuseks täna 1.84. Samas rekordseerias oli tulemuseks 1.85, seega pole suur kaotus. Rekordigraafikuga +27. Liitmäe on võistluse katkestanud, kõrgust ta enam hüppama ei tulnud. Alavõit 2.05 ületanud Victorile, Leemeti laeks jäi 1.90.

400 meetri jooks. Kõik, mis jäi tegemata kõrgushüppes, teeb Saluri kuhjaga tagasi! Kui siiani oli ta isiklik rekord 47,80, siis nüüd 47,59! Eesti kõigi aegade edetabelis tõuseb ta sel alal 11. kohale. Muidugi ka alavõit. Väga hästi jooksis ka Leemet, kes kattis staadioniringi 48,36ga. Tema parandas isiklikku marki koguni poole sekundiga. Victor sai ajaks 48,74.

Seis esimese päeva järel: 1. Victor 4365, 2. Saluri 4223, 3. Leemet 4114. Saluri edestab isikliku rekordi graafikut 61 punktiga. Rekordseerias jooksis ta tõkkeid 15,09, heitis ketast 43.80, hüppas teivast 4.95, viskas oda 57.99 ja jooksis 1500 meetrit ajaga 4.27,43. Leemet juhib oma rekordi graafikut 87 punktiga.