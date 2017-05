OTSE: Kohe saabub MM-normi ründava Saluri võistluse võtmemoment - kas tulemus läheb kirja või mitte?

TEINE PÄEV

Saluri jaoks saabub võtmehetk kohe teise päeva alguses. Kui kõvasti puhub tuul tõkkejooksus? 100 meetri sprindis toetas teda taganttuul 3,4 m/s ja kaugushüppes 1,2 m/s. Tulemus on edetabelikõlblik, kui tuulenäitude summa sprindis, kaugushüppes ja tõkkejooksus ei ole rohkem kui 6,0 m/s. Seega maksimaalselt võib tema jooksu ajal olla taganttuul 1,4 m/s.

Avapäeva järel on maailma edetabelijuhil Lindon Victoril (Grenada) 4365 punkti, Saluril 4223 ja Leemetil 4114. Saluri avapäeva tulemused: 10,50 - 7.44 - 14.15 - 1.84 - 47,59. Ta juhib oma rekordi graafikut 61 punktiga. Leemeti tulemused: 10,75 - 7.16 - 14.18 - 1.90 - 48,36. Tema on 87 silmaga plussis.

110 meetri tõkkejooks. Tulekul.

ESIMENE PÄEV

100 meetri jooks. Karl Robert Saluri teeb elu kiireimad liigutused, võttes 10,50 sekundiga alavõidu! Rekordina see siiski kirja ei lähe, sest taganttuul puhus 3,4 m/s. Lubatud on kuni 2,0 m/s. 8472 punktiga maailma hooaja edetabelit juhtiv Lindon Victor (Grenada) sai ajaks 10,64, päeva kolmandat aega näitas Markus Leemet – 10,75. Rauno Liitmäe alustas võistlust 11,50ga. Kõiki sportlasi toetas lubatust tugevam tuul.

Olümpiavõitja Erki Noole rekord on sel distantsil küll 10,34 sekundit, kuid mitmevõistluse sees pole ta 10,5 sekundist kordagi kiirem olnud. Aastal 1997 sai Nool Götzises ajaks täpselt 10,50. Samas Kristjan Rahnu on mitmevõistlust tehes veidi kiirem olnud. Aastal 2002 alustas ta USA-s kümnevõistlust ajaga 10,42 (tuul 4,0 m/s), kuid paraku katkestas võistluse. Samal hooajal Arlingtonis 8081 silma kogudes läbis ta staadionisirge 10,48ga (tuul 0,5 m/s).

Saluri määrustepärane rekord on 10,52. Isiklikku rekordit (8108) püstitades sai ta ajaks 10,66, seega juhib ta graafikut avaala järel 37 punktiga.

Selleks, et kümnevõistluse tulemus sobiks rekordiks, ei tohi tavalise sprindi, tõkkejooksu ja kaugushüppe tuulenäitude summa olla rohkem kui 6,0 m/s.

