Nii Kutbergi (24) kui Uudmäe (25) jaoks on tegu karjääri esimese tiitlivõistlusega, Piirimäe (21) läheb aga ringi esmakordselt sisetiitlivõistlusel. Kaks aastat tagasi Prahas haigestus ta vahetult enne kvalifikatsiooni algust ega võistelnud.

Meie sportlaste tänane ajakava:

10.40 Meeste kaugushüppe kvalifikatsioon, Henrik Kutberg

11.50 Naiste kuulitõuke kvalifikatsioon, Kätlin Piirimäe

13.00 Naiste kolmikhüppe kvalifikatsioon, Merilyn Uudmäe

18.35 Naiste kuulitõuke lõppvõistlus (Piirimäe?)



Kergejõustiku EM-i avapäev

Karl Rinaldo, Belgrad: Kuulitõukajad on asunud proovitõukeid sooritama. Eelvõistluse alguseni on jäänud Kätlin Piirimäel ja teistel 20 minutit.

Karl Rinaldo, Belgrad: Henrik saab teisel katsel tulemuse kirja - 7.34. Pakku eestlane kõige paremini ei tabanud. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleks pool meetrit kaugemale hüpata.

Karl Rinaldo, Belgrad: Hetkel annab kaheksanda koha tulemus 7.72.

Karl Rinaldo, Belgrad: Ukrainlane Sergei Nikiforov alistab esimesena kaheksa meetri piiri, viies Euroopa hooaja tippmargi 8.18-ni.

Karl Rinaldo, Belgrad: Serbia publik aplodeerib, sest Lazar Anic hüppab teisel katsel isikliku rekordi 7.98. Henriku teise katseni on veel küllalt aega.

Karl Rinaldo, Belgrad: Albaanlane Izmir Smajlaj hüppab meie silme all rahvusrekordi 7.98 ja tagab koha homsel lõppvõistlusel.

Karl Rinaldo, Belgrad: Esimene hüppevoor on lõppenud ning tuleb tõdeda, et Henrikul oli eile ilmselt õigus, kui ta ütles, finaali pääsemiseks piisaks isiklikust rekordist ehk 7.80-st. Hetkel on taolise tulemuse kirja saanud vaid kolm meest, kaheksanda koha annab aga 7.65.

Karl Rinaldo, Belgrad: Hommikust programmi on vaatamas oma tuhatkond inimest, tõsi, neist enam kui poole moodustavad koondiste liikmed ise. Küll aga on homme ja ülehomme oodata õhtuks areenile täismaja, sest piletid olevat väljamüüdud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Henrik astub avakatse üle. Polnud ka väga pikk õhulend.

eints77: EUROSPORT2

Karl Rinaldo, Belgrad: Mitmekordne tiitlivõistluste medalist, rootslane Michel Torneus hüppab 7.96 ja läheb liidriks. Mõne minuti pärast tuleb Henriku kord avahüpe teha.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kuuldavasti ETV hommikusest programmist ülekannet ei tee, seega jagub ilmselt neid, kes otsepilti otsivad. Ametliku versiooni leiab siit.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kaugushüppevõistluse alguse põhjal küll ei ütleks, et rada väga vetruv on. Seitse meest hüpanud, parim hetkel sakslane Julian Howard 7.85-ga. Järgevatel on kirjas juba mitmevõistlejate tulemused 7.72 ja 7.65.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kaugushüppe eelvõistlus on alanud. Kõik 20 meest hüppavad koos, edasi pääsevad kaheksa paremat. Ja kvalifikatsiooninorm on 7.90. Kutberg hüppab üheksateistkümnendana.

Karl Rinaldo, Belgrad: Jah, kvalifikatsiooninormid ikkagi ongi olemas, just nagu kord ja kohus.

Karl Rinaldo, Belgrad: Huvitaval kombel on pressilaual paiknevale tulemuste tablool ilmunud meeste kaugushüppevõistluse kvalifikatsiooninorm (7.90), kuigi arvutis seda näha pole. Ka eilsel koondise koosolekul öeldi kõigile meie sportlastele, et norme justkui pole, edasi pääsevad lihtsalt kaheksa paremat...

Karl Rinaldo, Belgrad: Eesti kirjutav press näeb seekordset võistlust just selliselt positsioonilt.

Karl Rinaldo, Belgrad: Henrik pole proovihüpetel sammu veel klappima saanud.

Karl Rinaldo, Belgrad: Kutbergi isiklik rekord 7.80 pärineb kolme aasta tagant, tänavu on ta hüpanud 7.68. Pärast eilset treeningut oli debütant lootusrikas, sõnades, et siinsel n-ö põrkaval areenil võiks rekordi hüpata küll.

Karl Rinaldo, Belgrad: Andrei Nazarov ja koondise füsioterapeaut Risto Jamnes on kaugushüppe treeneritetsoonis istet võtnud ning valmistuvad Henrik Kutbergi juhendama.

Karl Rinaldo, Belgrad: Tere hommikust, head kergejõustikusõbrad!