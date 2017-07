OTSE: Juunioride EMi juhtiv Johannes Erm alustas teist päeva isikliku rekordiga

Johannes Erm Foto: Facebook/Holger Reinhart

Grossetos toimuvatel kergejõustiku U20 Euroopa meistrivõistlustel jätkub täna noormeeste kümnevõistlus, kus on stardis ka eestlased Johannes Erm ja Karel Tilga. Avapäeva järel on suurepärase võistluse teinud Erm 4226 punktiga liidrikohal, Tilga on 4167 silmaga neljas.