OTSE DELFI TV-s | Viis isiklikku rekordit püstitanud Janek Õiglane kerkis Eesti kõigi aegade edetabelis kuuendaks

Galerii, ülevaade avapäevast ja osalejatest asub otseblogi all.

Rahvusvaheline mitmevõistlus Märt Roosna: Seitsmevõistluse seeriad. Märt Roosna: Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis Õiglane kuuendaks. Temast eespool on Erki Nool (6374), meie ülekande tubli kommentaator Mikk Pahapill (6362), Maicel Uibo (6265), Andres Raja (6114) ja Õiglase treener Andrei Nazarov (6098). Märt Roosna: Seitsmevõistluse tulemused: 1. Õiglane 6085, 2. Saluri 5950, 3. Eitel 5905, 4. Rosenberg 5895, 5. Lillemets 5749, 6. Nazarov 5437. Märt Roosna: 1000 meetri jooksu võitis Saluri 2.43,85ga, teine oli Nazarov 2.45,82ga, kolmas Õiglane 2.46,73, järgnesid Lillemets 2.47,44 ja Rosenberg 2.48,96. Märt Roosna: Janek Õiglane kogus 6085 punkti, Saluri 5950. Märt Roosna: Saluri mitteametlik võiduaeg on 2.43,81. Märt Roosna: Saluri võtab alavõidu. Märt Roosna: 1000 meetri jooks on algamas, kohe on viimane pingutus ja saame teada meeste lõpptulemused. Märt Roosna: Ikauniece teenis kuulitõukes alavõidu 13.92ga ja kaugushüppes 6.26ga. Nelja alaga on ta kogunud 3668 punkti, parima eestlannana leiame Katre Sofia Palmi 3223 punktiga neljandalt kohalt. Märt Roosna: Õiglane juhib oma rekordiseeriat 371 punktiga ja tal on võimalik rünnata 6100 punkti piiri. Saluri kaotab oma rekordile 24 ja Rosenberg 26 punktiga. Nende vaheline võitlus tuleb 1000 meetri jooksus väga äge, sisuliselt joostakse EM-pileti nimel. Märt Roosna: Punktiseis teivashüppe järel: 1. Õiglane 5285, 2. Eitel 5173, 3.-4. Rosenberg 5119, 3.-4. Saluri 5119, 5. Lillemets 4952, 6. Nazarov 4627. Märt Roosna: Üle! Õiglane hüppas 5.19 üle! Märt Roosna: Õiglane on teisel katsel 5.19 ületamisele lähedal. Praegu on seis selline, et kui jääb kirja 4.99 ning 1000 meetrit läbib 2.45ga, siis tuleb kokku 6039, mis peaks EM-pileti tagama küll. Märt Roosna: Rosenbergile jäi kirja 4.89, Õiglane läheb proovima uut isiklikku rekordit märkivat kõrgust 5.19. Märt Roosna: Õiglane ületab teisel katsel 4.99 ja möirgab taas rõõmust. Märt Roosna: Saluri piirdub teivashüppes 4.69ga. Kuue alaga on ta kogunud 5119 punkti ja rekordiga võrreldes on ta nüüd 24 punktiga miinuses. Märt Roosna: Õiglane hüppab 4.79st kolmandal katsel väga suure varuga üle! Märt Roosna: Õiglane ajab 4.79 ka teisel katsel maha. Latt läks suisa pooleks. Tal jääb nüüd üks võimalus, et end nullist päästa. Märt Roosna: 4.79 on ületanud Rosenberg, Lillemets ja Eitel. Märt Roosna: Õiglase avakatse kõrgusel 4.79 ebaõnnestus: ta kerkis küll kõrgele, kuid ei liikunud piisavalt edasi ja kukkus üsna halvasti teibaauku. Ja mees käib ka väga kangelt, ju annab teibitud vasak reis rohkem tunda kui eile. Märt Roosna: Saluri võtab algkõrguse 4.69 esimesel katsel. Nazarovile jäi 4.49. Märt Roosna: Nazarov purjetas üle ka 4.49st. Esimest korda mitmevõistlust prooviv 19aastane nooruk teeb väga korraliku võistluse, eeldades, et ta jookseb ka 1000 meetrit väga korralikult, siis võiks lõpptulemus olla umbes 5500 punkti. Märt Roosna: Nazarov, kelle isiklik rekord oli siiani 4.20, sai nüüd juba jagu ka 4.39st. Märt Roosna: Naiste viievõistluse kõrgushüppes teenis kõrgeklassilise 1.86ga alavõidu Miia Sillman (Soome). Katre Sofia Palm, Vanessa Grimm (Saksamaa), Laura Ikauniece (Läti) ja Leanne Siimumäe said kirja 1.74. Kahe alaga on Sillman kogunud 2023 punkti, järgnevad Ikauniece (1949) ja Palm (1866). Märt Roosna: Janek Õiglane alustab võistlust kõrgusest 4.79. Vahepeal mudib ta spetsiaalse vahendiga reit, mis on viimastel nädalatel olnud valuline. Märt Roosna: Teivashüppes on latt kerkinud 4.19-ni ja esmakordselt seitsmevõistlust tegev Nazarov on sellest juba üle saanud. Märt Roosna: Rekordseerias on Õiglasel kirjas vaid 4.45, tänavu on ta ületanud 5.15, sealt annaks võita üle 200 punkti. Saluri ületas parimas seitsmevõistluses 4.96, Rosenberg 4.87 ja Lillemets 4.47. Märt Roosna: Naiste viievõistluse 60 meetri tõkkejooksu võitis 8,37-ga Läti rekordinaine Laura Ikauniece. Väledamad eestlannad olid Katre Sofia Palm (8,75) ja Margit Kalk (8,86). Seitsmevõistlus läheb edasi kell 13.30 teivashüppega. Märt Roosna: Viie ala järel on Õiglane rekordigraafikuga võrreldes plussis 148 punktiga, Saluri 58-ga ja Lillemets 188-ga. Rosenbergil on miinust 32 punkti. Märt Roosna: Punktiseis tõkkejooksu järel: 1. Eitel 4327, 2. Õiglane 4316, 3. Saluri 4303, 4. Rosenberg 4242, 5. Lillemets 4106, 6. Nowak 4101, 7. Nazarov 3870. Märt Roosna: Manuel Eitel võtab alavõidu 8,09-ga, Õiglane viis rekordi 8,13 ja Saluri 8,26ni. Rosenbergile läks kirja 8,34, Hausenberg kahjuks tulemust kirja ei saanud, kuna lükkas viimase tõkke käega maha ja mees diskvalifitseeriti. Märt Roosna: Karl Erik Nazarov viib 60 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi 8,19 ja Risto Lillemets 8,26-ni. Nüüd tulevad joonele Õiglane ja Saluri. Märt Roosna: Tere taas, head mitmevõistluse fännid! Võistlus Lasnamäe spordihallis jätkub täna kell 12, loodame väga, et õhtul on põhjust Eesti kõigi aegade edetabelisse täiendusi teha. Igatahes Janek Õiglasel ja Karl Robert Saluril on kõik võimalused teha 6000-6100 punkti, Kristjan Rosenberg liigub 5950 ja Hans-Christian Hausenberg 5800 punkti suunas. Tuletame meelde ka Eesti kõigi aegade esikümne: 1. Erki Nool 6374, 2. Mikk Pahapill 6362, 3. Maicel Uibo 6265, 4. Andres Raja 6114, 5. Andrei Nazarov 6098, 6, Kristjan Rahnu 6062, 7. Indrek Kaseorg 6055, 8. Saluri 6051, 9. Johannes Erm 5988, 10. Kristjan Rosenberg 5986. Märt Roosna: Punktiseis avapäeva järel: 1. Karl Robert Saluri 3386 (6,77; 7.61, 14.82; 1.86), 2. Manuel Eitel (Saksamaa) 3368 (6,82; 7.31; 14.76; 1.95), 3. Janek Õiglane 3367 (7,07; 7.34; 15.16; 2.01), 4. Kristjan Rosenberg 3344 (7,01; 7.29; 14.23; 2.04), 5. Hans-Christian Hausenberg 3328 (6,89; 7.35; 13.92; 1.98), 6. Tim Nowak (Saksamaa) 3215 (7,23; 7.18; 14.70, 1.98), 7. Risto Lillemets 3189 (7,08; 6.79; 13.59; 2.07). Märt Roosna: Kõrgushüppes võitis 2.07ga Risto Lillemets. Eestlased keegi rekordiseeriaga võrdluses plusspunkte ei teeninud. Rosenberg ületas 2.04, Õiglane 2.01, Hausenberg 1.98 ja Saluri 1.80. Märt Roosna: Rosenberg ei suuda trumpalal maksimumi välja võtta, talle jäi 2.04 ning nüüd kaotab ta rekordiseeriale 39 punkti. Märt Roosna: Õiglase laeks jääbki täna kõrgushüppes 2.01, rekordiga võrreldes seis endiselt hea (+129). Märt Roosna: Rosenberg ja Lillemets on ületanud ka 2.04, Õiglane kahel esimesel hüppel edukas pole olnud. Märt Roosna: Salurile jääbki 1.86. Punkte avapäeva järel 3386 ja rekordiga +41. Märt Roosna: Õiglane, Rosenberg ja Lillemets on 2.01st jagu saanud, Hausenbergile oli seda liiga palju. Saluri vajab 1.89-l kolmandat katset. Märt Roosna: Rekordiseerias on Saluril kirjas 1.86, Õiglasel 2.02, Hausenbergil 2.04 ja Rosenbergil 2.13. Märt Roosna: Saluril ületab kolmandal katsel 1.86, Õiglane teisel ja Hausenberg kolmandal 1.98. Märt Roosna: Saluri seis on nutune, kirjas 1.80, 1.83 jättis vahele, 1.86-l on kaks esimest katset ebaõnnestunud. Märt Roosna: Rosenberg ja Hausenberg said jagu ka 1.95st. Märt Roosna: Rosenberg ja Hausenberg said jagu ka 1.95st. Märt Roosna: Kõrgushüpe on alanud, Õiglane ja Rosenberg on ületanud 1.92, Hausenberg 1.89, Saluri 1.80. Märt Roosna: Saluri on oma rekordiga (6051) võrreldes 41ga plussis, Õiglane (5739) edestab graafikut 135 silmaga ja liigub 6100-6200 punkti suunas, positiivsel poolel on ka Rosenberg (+46; 5986) ja Hausenberg (+58; 5804). Märt Roosna: Punktiseis kuulitõuke järel: 1. Saluri 2707, 2. Eitel 2610, 3. Õiglane 2554, 4. Hausenberg 2543, 5. Rosenberg 2504, 6. Nowak 2430, 7. Lillemets 2321, 8. Nazarov 2301. Märt Roosna: Kuulitõuke alavõit kuulus siis 15.16 kirja saanud Õiglasele. Järgnesid Saluri 14.82, Eitel 14.76, Nowak 14.70, Rosenberg 14.23. Hausenbergile läks kirja 13.92. Märt Roosna: Kolmas voor: Õiglane juurde ei saa, aga on siiski 135 punktiga plussis. Eitel viib oma siserekordi 14.76-ni. Märt Roosna: Teine voor: Hausenberg viib siserekordi 13.92ni. Nowak paugutas 14.70, Eitel 14.64. Õiglane juurde ei saanud, Rosenberg samuti mitte, aga Saluri näitas võimu - 14.82! Ta pani 22 sentimeetrit rekordile otsa. Märt Roosna: Hästi alustavad ka teised: Rosenberg 14.23 (rekord), Saluril läheb kuul üle näppude veidi, aga ikkagi 14.36, Lillemets 13.59. Märt Roosna: Õiglane liidriks - 15.16! Sentimeeter rekordile juurde. Märt Roosna: Kuulitõuke esimene voor: Hausenberg alustab 13.08ga, Nowak tõukab 13.89, Eitel 13.88, , Nazarov viib rekordi 12.30ni. Märt Roosna: Punktiseis kaugushüppe järel: 1. Saluri 1928 (rekordiseeriaga +13), 2. Eitel 1835, 3. Hausenberg 1820 (-13), 4. Rosenberg 1762 (+9), 5. Õiglane 1754 (+134), 6. Nazarov 1676, 7. Nowak 1659. Märt Roosna: Alavõit läks siis 7.61ga Salurile. Ühe hüppega piirdunud Õiglasele jäi kirja 7.34, Hausenberg hüppas 7.35 ja Rosenberg 7.29. Tänavu mitmevõistlust prooviv Nazarov viis isikliku rekordi 6.67ni, Lillemetsale läks kirja 6.79. Sakslastest hüppas Eitel 7.31 ja Nowak 7.18. Märt Roosna: Rosenberg tuleb raskest seisust välja ja hüppab viimasel katsel 7.29. Märt Roosna: Saluri püstitab viimasel katsel uue siserekordi - 7.61. Märt Roosna: Hausenberg võtab end viimaseks katseks kokku ja saab juurde - 7.35. Märt Roosna: Keerulises seisus on Rosenberg ja Lillemets, kellel pole kahe vooru järel tulemust kirjas. Märt Roosna: Saluri lendab teisel katsel 7.59. Hallis on ta hüpanud vaid ühe sentimeetri rohkem, rekordiseerias oli jälle täpselt sentimeeter vähem. Märt Roosna: Kaugushüppe avavoorus saab Õiglane kirja 7.34 ja Saluri 7.32. Õiglane loobub ülejäänud katsetest, et mitte võtta riske. Kahe alaga on ta rekordiseeriaga võrreldes 134 punktiga plussis. Hausenberg jättis hüppe kuidagi lõpetamata ja piirdus 7.08ga ja teisel katsel astus üle. Märt Roosna: PUNKTISEIS PÄRAST 1. ALA: 1. Karl Robert Saluri 966 (+8 rekordigraafikuga), 2. Manuel Eitel 647, 3. Karl Erik Nazarov 940, 4. Hans-Christian Hausenberg 922 (+7), 5. Kristjan Rosenberg 879 (0), 6. Janek Õiglane 858 (+93). Märt Roosna: Tegu oli väga kiire jooksuga: Saluri 6,77 (isiklik rekord), Manuel Eitel 6,82, Karl Erik Nazarov 6,84 (rekord), Hans-Christian Hausenberg 6,89 (isikliku rekordi kordamine), Kristjan Rosenberg 7,01 (isikliku rekordi kordamine). Märt Roosna: Saluri võidab kolmanda jooksu isikliku rekordi 6,77ga. Märt Roosna: Janek Õiglane tegi võistlusele suurepärase alguse, läbides 60 meetrit ajaga 7,07! Senine mark oli tal 7,22. Rekordigraafikuga (5739) on plusse juba 93. Õiglase järel tuli teiseks Risto Lillemets (7,08), sakslane Tim Nowak sai ajaks 7,23. Märt Roosna: Head vaatajad-lugejad, võistluspäev on kohe algamas 60 meetri jooksuga. Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/puust-ja-punaseks-kui-lihtne-on-janek-oiglasel-ja-karl-robert-saluril-jouda-em-ile?id=85193911

Esimene päev:

Karl Robert Saluri võitis 60 meetri jooksu 6,77 sekundiga ja kaugushüppe 7.61ga. Tema senised rekordid edenesid ühe sajandiku ja ühe sentimeetri võrra. Kuulitõukes lisas ta oma margile 22 sentimeetrit - 14.82. Kõrgushüppes piirdus ta 1.86ga.

Õiglane läbis 60 meetrit ajaga 7,07, hüppas kaugust 7.34 ning oli parim kuulitõukes - 15.16. Varem olid ta margid 7,22, 7.18 ja 15.15. Päevale pani ta punkti kõrgushüppes 2.01ga.

Korralikult teevad ka teised eestlased. Hans-Christian Hausenberg (6,89 (rekordi kordamine); 7.35; 13.92 (siserekord); 1.98) on viies ja Kristjan Rosenberg (7,01 (rekordi kordamine); 7.29 (siserekord); 14.23 (rekord); 2.04) neljas.

Punktiseis avapäeva järel: 1. Karl Robert Saluri 3386 (6,77; 7.61, 14.82; 1.86), 2. Manuel Eitel (Saksamaa) 3368 (6,82; 7.31; 14.76; 1.95), 3. Janek Õiglane 3367 (7,07; 7.34; 15.16; 2.01), 4. Kristjan Rosenberg 3344 (7,01; 7.29; 14.23; 2.04), 5. Hans-Christian Hausenberg 3328 (6,89; 7.35; 13.92; 1.98), 6. Tim Nowak (Saksamaa) 3215 (7,23; 7.18; 14.70, 1.98), 7. Risto Lillemets 3189 (7,08; 6.79; 13.59; 2.07).

Saluri on oma rekordiga (6051) võrreldes 41ga plussis, Õiglane (5739) edestab graafikut 129 silmaga ja liigub samuti 6100 punkti suunas, positiivsel poolel on ka Hausenberg (+3; 5804). Trumpalal kõrgushüppes sentimeetreid loovutanud Rosenberg (5986) jääb oma graafikust maha 39 silmaga. EM-ile kandideerimiseks on vaja koguda 5900 punkti, 6000-ga oleks seis juba üsna kindel.

Õiglane avaldas, et tegelikult oli tema osalemine suure küsimärgi all, kuna tegi kaks nädalat tagasi klubide karikavõistlustel reiele veidi häda.

"Olen rahul, et ma olen terve. Viimased kaks nädalat polnud sportlase jaoks kõige meeldivamad, sest ma otseselt trenni teha ei saanud. Samas saan nautida võistlust, viimati tegin seda Londonis 2017. aastal. Iga ala vahel on vaja mudida seda valutavat kohta laiali, et ta ei kisuks spasmi. Teadsin, et pean võimalikult ökonoomselt võistlema ning kindla peale tegema. Ma polegi kunagi nii kümnevõistlust teinud - nüüd pean mõtlema, mida teha, kuidas teha ja millal on õige aeg end kokku võtta. Puhas taktika," rääkis Õiglane, kes oli seda kõike arvestades võistlusega mõistagi väga rahul. "Tegelikult polnud 60 meetri aeg mulle üllatuseks, arvan, et olen võimeline ka kiiremini jooksma. Kaugushüppes üllatas, et sain esimese katsega kindla peale hüpates korraliku tulemuse kirja. Hea märk. Kuulitõuge - kehv! Tehniliselt kehvad katsed, tulemus iseenesest hea. Kõrgushüppes oli hea see, et jalg viskas, aga lagunesin tehniliselt ära. Tehniliselt olen praegu veel rabe."

Saluri märkis, et pole ilmselt veel tippvormi jõudnudki, see on ajastatud märtsis toimuva sise-EM-i ajaks. Seda enam oli põhjust rahuloluks. "Väga hea päev, kõrgushüpe jäi vaid veidi kripeldama. Kaugushüppe viimasel katse järel hakkas põlv veidi valutama, see andis kõrgushüppes tunda," rääkis Saluri, kes vaatas teisele päevale optimistlikult vastu. "Rekordseerias pole mu tõkkejooksu aeg midagi erilist (8,33), teivast tuleb graafikus püsimiseks veidi ikka teha (4.96). Hetkel on mul siiski varu."

Delfi TV vahendab mõlemat võistluspäeva otsepildis. Laupäevane ülekanne algab kell 14.30, pühapäevane kell 11.55. Ülekannet kommenteerivad Jonas Grauberg ja Mikk Pahapill.

