OTSE DELFI TV-s | Täitsa hull võistlus: Õiglane, Saluri ja teised mitmevõistlejad tunnistavad vaid rekordeid Madis Veltman Fotograaf-videoreporter Märt Roosna sporditoimetuse reporter RUS 47

Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis toimuval rahvusvahelisel mitmevõistlusel teevad Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri stiilipuhast võistlust: kolme ala järel on mõlemad püstitanud kolm isiklikku rekordit. Õiglane edestab oma isikliku rekordi (5739) graafikut 135 punktiga, Saluri mark on 6051 ning tema on 41ga plussis.