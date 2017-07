OTSE DELFI TV-s: Saluri ja Õiglane liiguvad Kadriorus MM-normi graafikus

Meeste kümnevõistlus

100 m jooks. Karl Robert Saluri võtab külmal ja kõledal Kadrioru staadionil 10,64ga alavõidu. Nimekas ukrainlane Aleksei Kasjanov saab ajaks 10,76, Markus Leemet 11,03, Janek Õiglane 11,22, Kristjan Rosenberg 11,28.

Kaugushüpe. Ilusa isikliku rekordi püstitas Õiglane - 7.42. Saluri maandub sentimeetri võrra kaugemale. Leemet suudab kolmandal katsel 7.33, Rosenbergi 7.00 on väike pettumus.

Kahe ala järel on liider Saluri, kes on kogunud 1860 punkti ja edestab isikliku rekordi (8108) graafikut 7 punktiga. Hästi liigub ka Õiglane (1727 punkti), kes edestab oma rekordi (8037) graafikut juba 50 silmaga.

Punktiseis: 1. Saluri 1860, 2. Kasjanov 1803, 3. Lelievre 1801, 5. Leemet 1747, 7. Õiglane 1727, 15. Rosenberg 1613.

Naiste seitsmevõistlus

100 m tõkkejooks. Grit Šadeiko trotsis 3,2 meetrit sekundis puhunud vastutuult ja sai ajaks 13,87 (isiklik rekord 13,28). Mari Klaup läbi distantsi 14,10ga (13,84), Margit Kalk 14,77 (14,74) ja Hanna-Mai Vaikla 15,05 (14,91). Alavõidu võttis 13,61ga prantslanna Esther Turpin.

Kõrgushüpe. Tulemused jäid oodatust kehvemaks - Klaup 1.72, Šadeiko 1.69, Kalk 1.66, Vaikla 1.60. Šadeiko kaotab oma rekordigraafikule 142 punktiga.

Punktiseis: 1. Šuhh 1881, 2. Ruckstuhl 1881, 3. Rout 1880, 5. Klaup 1843, 7. Šadeiko 1839, 13. Kalk 1678, 25. Vaikla 1571.

Kui varasemalt kandis võistlus Superliiga nime ja toimus igal aastal, siis nüüd võistelakse n-ö EM-i vaheaastatel ehk iga kahe aasta tagant.

Kümnevõistluses osaleb tänavu neli 8000 punkti meest - ukrainlane Aleksei Kasjanov (8479 p), Prantsusmaa koondislane Gael Querin (8194 p) ning eestlased Karl Robert Saluri (8108 p) ja Janek Õiglane (8037p). Seitsmevõistluses on võistlustules seitse 6000 punkti naist, nende seas nii Grit Šadeiko (6280 p) kui Mari Klaup (6023 p). Parima rekordiga tuleb starti šveitslanna Geraldine Ruckstuhl (6291 p).

Et Eesti on kodusel võistlusel erinevalt mitmest konkurendist väljas sisuliselt parima võimaliku koosseisuga - lisaks nimetatud nelikule kuuluvad koondisse ka Kristjan Rosenberg, Markus Leemet, Hanna-Mai Vaikla ja Margit Kalk -, võib võõrustajaid nimetada kahtlemata favoriitideks.

EM-il osalevad venelaste võistluskeelu tõttu seitse koondist: Eesti, Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Suurbritannia, Poola ja Šveits. Stardinimekirjad.



Euroopa mitmevõistluse karikavõistlusi on Eesti seni korraldanud kokku kümnel korral - esiliiga võistlust aastatel 1993, 1994, 1996, 2003 ning Euroopa mitmevõistluse võistkondade koorekihti on Superliiga võistluse korraldamise näol võõrustatud kuuel korral - aastatel 1997, 1998, 2004, 2007, 2010 ja 2013.

Eesti mitmevõistluse meeskond on Euroopa mitmevõistluse karikavõistlused võitnud aastatel 2004, 2005 ja 2010. Individuaalselt on eestlastest suurimate punktisummadega võistluse lõpetanud Erki Nool (1998. a. - 8628 punkti) , Mikk Pahapill (2010. a. - 8198) ja Andres Raja (2011. a. - 8114).

Otseülekanne algab laupäeval kell 11.10 ja pühapäeval kell 9.55. Võistlust kommenteerivad nii TV6-s kui Delfi TV-s Karl Rinaldo ja Mikk Pahapill.

TULEMUSED

Superliiga

Märt Roosna: Kerges vihmasajus kumbki mees siiski tulemust parandada ei suuda.

Märt Roosna: Kuulitõukes on enne viimast vooru Õiglasel kirjas 14.96 ja Saluril 13.64. Õiglane on oma tulemuse ära teinud, Saluri vajaks 40-60 sentimeetrit juurde.

Märt Roosna: Edastame ka kergejõustikuliidu pressiteate: Eesti Kergejõustikuliit "Verdana",sans-serif">Pressiteade 01.07.2017 justify">Laulu- ja tantsupeolised saavad tasuta Euroopa mitmevõistluse superliigale! justify">Kõik lapsed ja juhendajad, kellel on laulu- ja tantsupeo käepael, saavad tasuta tulla vaatama täna ja homme Kadrioru Staadionil toimuvat Euroopa mitmevõistluste superliigat, kus saab tuliselt kaasa elada Eesti koondisele. justify">Tänane võistluspäev on juba käimas ja kestab kella 19ni, nii et kõik peolised, kellel vihma tõttu jääb päevane tantsupidu vahele, saavad tulla Kadrioru Staadionile omadele kaasa elama. Homne võistluspäev algab kell 10 ja vältab kella 20ni. Tasuta sissepääsuks tuleb näidata oma laulu- ja tantsupeo käepaela. justify">Eesti eest on võistlustules meeste kümnevõistluses Janek Õiglane, Karl Robert Saluri, Kristjan Rosenberg ja Markus Leemet ning naiste seitsmevõistluses Grit Šadeiko, Mari Klaup, Margit Kalk ja Hanna-Mai Vaikla. justify">Superliigas on kokku seitse Euroopa parimat mitmevõistluse riiki - Eesti koondis võistleb Valgevene, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa, Poola, Ukraina ning Šveitsi võistkondadega. justify">Kes Kadriorgu siiski tulla ei saa, saab võistlustele kaasa elada TV6 ja Delfi TV vahendusel.

Märt Roosna: Meeste 400 meetri viimane jooks saab stardipaugu kell 19.

Märt Roosna: Rosenberg viib kuulitõukes isikliku rekordi 14.18ni, Leemet lennutab raudmuna 13 meetri ja 88 sentimeetri kaugusele.

Jaan: Mis kellani tänane võistluspäev kestab???

Märt Roosna: Saluri kolmas kaugushüppe katse - 7.27. Parimaks jääb 7.43. Rekordigraafikut juhib ta 7 punktiga.

Märt Roosna: Super! Janek Õiglane viib kaugushüppes rekordi 7.42ni! Saluril on enne viimast katset kirjas 7.43. Mehed liiguvad heas graafikus.

Märt Roosna: Griti Šadeiko kõrgushüppes 1.72 ületada ei suuda, kirja jääb 1.69. Sellega on selge, et individuaalselt väga head punktisummat tal jahtida ei ole enam võimalik, kuid tegemist on siiski võistkonna võistlusega ja tema punktid on esikohta sihtivale Eestile üliolulised.

Märt Roosna: Kaugushüppes on esimeses grupis võistlevad eestlased võistluse lõpetanud. Kristjan Rosenberg piirdus 7.00ga, Markus Leemet rõõmustas viimasel katsel publikut ja iseennast 7.33ga.

Märt Roosna: Nüüd saab joone alla tõmmata 100 meetri jooksule. Alavõit Salurile (10,64). Viimase jooksu võitis ukrainlane Aleksei Kasjanov (10,76), Janek Õiglane on rekordvõistluse jooksust vaid viis sajandikku aeglasem, ajaks 11,22. Saluri juhib rekordi (8108) graafikut 4 punktiga, Õiglane kaotab oma margi (8037) graafikule 11 silmaga.

Märt Roosna: Kindlasti on, sest olud on äärmiselt kehvad - 12 kraadi sooja ja väga ebameeldiv tuul. Šadeiko võitis näiteks oma jooksu pikalt ära. Eriti hea alguse tegi Saluri, kes näitas, et võiks ideaalsetes oludes joosta 10,4.

Gunnar Kure: Lp. Märt 1. postitus - isiklikest jäävad kaugele, aga olude vaatevinklist, kas on normaalsed ajad?

Märt Roosna: Saluri jooksis 100 meetrit 1,1meetrises vastutuules 10,64ga. Muljetavaldav sooritus!

Märt Roosna: Naiste 100 meetri tõkkejooksus trotsis Grit Šadeiko 3,2 meetrit sekundis puhunud vastutuult ja sai ajaks 13,87 (isiklik rekord 13,28). Mari Klaup läbi distantsi 14,10ga (13,84), Margit Kalk 14,77 (14,74) ja Hanna-Mai Vaikla 15,05 (14,91). Alavõidu võttis 13,61ga prantslanna Esther Turpin.

Märt Roosna: Tere! 100 meetri jooksudega on algust tehtud. Ilm on tõesti kehv - külm, niiske ja tugev tuul keerutav. Markus Leemet sai ajaks 11,03 ja Kristjan Rosenberg 11,28. Isiklikest rekorditest jäid mõlemad kaugele, rekordgraafikuga võrreldes on miinuseid vastavalt 63 ja 20. Karl Robert Saluri ja Janek Õiglane jooksevad teises grupis.