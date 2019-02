OTSE DELFI TV-s | Ka tõkkesprindis rekordeid uuendanud Õiglane ja Saluri liiguvad 6100 punkti ja EM-pileti suunas, Hausenberg sai nulli

Punktiseis avapäeva järel: 1. Karl Robert Saluri 3386 (6,77; 7.61, 14.82; 1.86), 2. Manuel Eitel (Saksamaa) 3368 (6,82; 7.31; 14.76; 1.95), 3. Janek Õiglane 3367 (7,07; 7.34; 15.16; 2.01), 4. Kristjan Rosenberg 3344 (7,01; 7.29; 14.23; 2.04), 5. Hans-Christian Hausenberg 3328 (6,89; 7.35; 13.92; 1.98), 6. Tim Nowak (Saksamaa) 3215 (7,23; 7.18; 14.70, 1.98), 7. Risto Lillemets 3189 (7,08; 6.79; 13.59; 2.07).

Saluri on oma rekordiga (6051) võrreldes 41ga plussis, Õiglane (5739) edestab graafikut 129 silmaga ja liigub samuti 6100 punkti suunas, positiivsel poolel on ka Hausenberg (+3; 5804). Trumpalal kõrgushüppes sentimeetreid loovutanud Rosenberg (5986) jääb oma graafikust maha 39 silmaga. EM-ile kandideerimiseks on vaja koguda 5900 punkti, 6000-ga oleks seis juba üsna kindel.

Õiglane avaldas, et tegelikult oli tema osalemine suure küsimärgi all, kuna tegi kaks nädalat tagasi klubide karikavõistlustel reiele veidi häda.

"Olen rahul, et ma olen terve. Viimased kaks nädalat polnud sportlase jaoks kõige meeldivamad, sest ma otseselt trenni teha ei saanud. Samas saan nautida võistlust, viimati tegin seda Londonis 2017. aastal. Iga ala vahel on vaja mudida seda valutavat kohta laiali, et ta ei kisuks spasmi. Teadsin, et pean võimalikult ökonoomselt võistlema ning kindla peale tegema. Ma polegi kunagi nii kümnevõistlust teinud - nüüd pean mõtlema, mida teha, kuidas teha ja millal on õige aeg end kokku võtta. Puhas taktika," rääkis Õiglane, kes oli seda kõike arvestades võistlusega mõistagi väga rahul. "Tegelikult polnud 60 meetri aeg mulle üllatuseks, arvan, et olen võimeline ka kiiremini jooksma. Kaugushüppes üllatas, et sain esimese katsega kindla peale hüpates korraliku tulemuse kirja. Hea märk. Kuulitõuge - kehv! Tehniliselt kehvad katsed, tulemus iseenesest hea. Kõrgushüppes oli hea see, et jalg viskas, aga lagunesin tehniliselt ära. Tehniliselt olen praegu veel rabe."

Saluri märkis, et pole ilmselt veel tippvormi jõudnudki, see on ajastatud märtsis toimuva sise-EM-i ajaks. Seda enam oli põhjust rahuloluks. "Väga hea päev, kõrgushüpe jäi vaid veidi kripeldama. Kaugushüppe viimasel katse järel hakkas põlv veidi valutama, see andis kõrgushüppes tunda," rääkis Saluri, kes vaatas teisele päevale optimistlikult vastu. "Rekordseerias pole mu tõkkejooksu aeg midagi erilist (8,33), teivast tuleb graafikus püsimiseks veidi ikka teha (4.96). Hetkel on mul siiski varu."

