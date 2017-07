OTSE DELFI TV-s | HÕBE! Eesti mitmevõistlejad teenisid kodustel Euroopa meistrivõistlustel ülinapilt teise koha

Eesti koondis sai Tallinnas Kadrioru staadionil ajaloo esimestel mitmevõistluse võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel Ukraina järel teise koha.

Eesti püsis võidukonkurentsis kuni meeste odaviskeni, kui Kristjan Rosenbergil õlg paigast ära läks. Kuna Markus Leemet oli teivashüppes nulli saanud, kadus Eestil seetõttu punkte ära ning võidu sai hoopis Ukraina.

Positiivsele poolele läks aga Janek Õiglase võistlus - suurepärased kaks päeva teinud Õiglane sai individuaalses arvestuses võidu ning kogus isiklikku rekordit tähistavad 8170 punkti, millega täitis ta ka Londoni MM-i normi.

Ülitugeva 1500 meetri jooksu teinud prantslaseid edestas Eesti (39779 punkti) ülinapilt - vaid kaheksa silmaga! Euroopa meistriks tuli 40085 silma kogunud Ukraina.

TEINE PÄEV:

Meeste kümnevõistlus

110 meetri tõkkejooks. Eestlastest on oodatult kiireim Janek Õiglane (14,72), Markus Leemet ja Kristjan Rosenberg said mõlemad ajaks 15,26. Karl Robert Saluril oli juba varem põlv vigastatud, nüüd lõi kuuendal tõkkel terav valu sisse. Ta lõpetas tugevasti longates, ajaks 15,73. Alavõit ukrainlasele Aleksei Kasjanovile (13,98).

Kettaheide. Õiglane heitis kaugemale kui kunagi varem - 42.98. Ta juhib rekordigraafikut 40 silmaga ja täitsa reaalne on koguda MM-normi tähistav tulemus 8100. Saluri jätkab võistlust, tema tulemus 42.32. Rosenberg heitis 37.42, Leemet 37.77.

Teivashüpe. Markus Leemet kahjuks algkõrgusest jagu ei saa. Õiglane rõõmustab fänne isikliku rekordi 5.10ga, Saluri hüppab 4.80 ja Rosenberg 4.70.

Odavise. Rosenberg vigastab väga rängalt õlga ja viiakse haiglasse. "Peaasi, et mõistus tuleks tagasi. Ta ju minestas ära peaaegu," kirjeldas treener Katrin Klaup dramaatilisi hetki. Valusööst oli meeletu ja Rosenberg karjates seda tundes kõvasti. "Teivast, ketast ja oda lubas käsi treeningul teha. Ainult odaviset mitte. Kuna käsi jäi teivashüppe järel juba valusaks, siis oli plaan, et ta teeb kerge kõksu, võtab odas mingid punktid ära ja jookseb seejärel elu eest."

Õiglane võttis 68.79ga alavõidu, Saluri viskas 58.99 ja Leemet 54.17.

1500 m jooks. Rosenberg toodi küll tagasi staadionile, kuid starti ta ei läinud. Saluri sai eestlastest parimana ajaks 4.35,32, Õiglane jooksis välja 4.41,53 ning Leemet 4.45,06.

LÕPPSEIS: Õiglane kogus 8170 punkti, millega tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis üheksandaks ning sai individuaalses arvestuses esikoha. Aleksei Kasjanov kogus teisena 7958 ning Saluri kolmandana 7837 silma. Teivashüppes nulli saanud Leemeti lõpptulemuseks jäi 6752 punkti.

Naiste seitsmevõistlus

Kaugushüpe. Šadeiko 6.04, Klaup 5.88, Vaikla 5.71, Kalk 5.31.

Odavise. Ilusad tulemused eestlannadelt: Klaup 51.47, Šadeiko 48.12, Kalk 46.70 ja Vaikla 44.41.

800 meetri jooks. Šadeiko 2.18,77, Klaup 2.28,20, Kalk 2.24,63, Vaikla 2.28,98.

LÕPPSEIS: Võistluse võitis ukrainlanna Alina Šuhh 6208 punktiga, teine oli Geraldine Ruckstuhl (Šveits) 6134 ja Grit Šadeiko 5958ga kolmas. Teised eestlannad: 7. Mari Klaup 5696, 15. Margit Kalk 5366, 16. Hanna-Mai Vaikla 5236. KÕIK TULEMUSED

Šadeiko: "Ei olnud lihtsad kaks päeva. Tuli ennast muudkui tagant utsitada. Kindlasti läks see võistlus korraliku treeningu ette ja andis meile tagasisidet. Jooksud olid okeid, hüpped ja heited vajavad veel järeleaitamist."

ESIMENE PÄEV

Meeste kümnevõistlus

100 m jooks. Karl Robert Saluri võtab külmal ja kõledal Kadrioru staadionil 10,64ga alavõidu. Nimekas ukrainlane Aleksei Kasjanov saab ajaks 10,76, Markus Leemet 11,03, Janek Õiglane 11,22, Kristjan Rosenberg 11,28.

Kaugushüpe. Ilusa isikliku rekordi püstitas Õiglane - 7.42. Saluri maandub sentimeetri võrra kaugemale. Leemet suudab kolmandal katsel 7.33, Rosenbergi 7.00 on väike pettumus.

Kuulitõuge. Õiglane võtab 14.96ga alavõidu, Rosenberg viib rekordi 14.18ni. Saluri piirdub 13.64ga, Leemetile läheb protokolli 13.88. Õiglane edestab oma graafikut 55 silmaga, Saluri kaotab nüüd oma 8108-punkti-seeriale 33ga.

Kõrgushüpe. Leemeti lõpptulemuseks jäi 1.89. Saluri ületas 1.83. Rosenberg teenib 2.07ga alavõidu. Õiglane teeb enda tasemel etteaste - 2.01.

400 meetri jooks. Ajad jäävad ilma tõttu tavapärasest tagasihoidlikumaks: Saluri 49,00, Leemet 49,42, Rosenberg 50,47, Õiglane 51,41.

Punktiseis avapäeva järel: 1. Aleksei Kasjanov (Ukraina) 4210, 2. Saluri 4080, 3. Õiglane 4078, 6. Leemet 4015, 7. Rosenberg 4013. KÕIK TULEMUSED

Õiglane kaotab oma rekordiseeria (8037) graafikule ühe punktiga. Saluri kaotab 82ga oma rekordi (8108) seeriale.

Saluri: "Eesti ilm... Ega lihtne ei ole. Läksin 100 meetri starti ja käed värisesid. Mitte närvidest, vaid külmast. Meil Markusega on eriti raske, tulime ju USAst 35 kraadi käest siia. Halb õnn. Väga hull ikka tõesti! Vorm on okei, aga sellise ilmaga on raske midagi välja pigistada. Aga sel võistlusel pole vahet, mis on üksikalade tulemused. Tähtis on vaid see, et 1500 meetri jooksu järel oleks tablool Eesti nimi esimene."

Õiglane: "Mul sellist kogemust varem polegi, et ilm on terve päeva jooksul selline. Seda arvestades jäin nelja esimese alaga rahule. Götzises läks mul teine päev suhteliselt kehvasti. Usun, et võin siin koguda üle 8000 punkti, kui kõik klapib, siis ka 8100 (MM-norm)."

Naiste seitsmevõistlus

100 m tõkkejooks. Grit Šadeiko trotsis 3,2 meetrit sekundis puhunud vastutuult ja sai ajaks 13,87 (isiklik rekord 13,28). Mari Klaup läbi distantsi 14,10ga (13,84), Margit Kalk 14,77 (14,74) ja Hanna-Mai Vaikla 15,05 (14,91). Alavõidu võttis 13,61ga prantslanna Esther Turpin.

Kõrgushüpe. Tulemused jäid oodatust kehvemaks - Klaup 1.72, Šadeiko 1.69, Kalk 1.66, Vaikla 1.60. Šadeiko kaotab oma rekordigraafikule 142 punktiga.

Kuulitõuge. Vaikla viis isikliku rekordi 12.39ni, Kalgi jaoks on 11.06 pettumus. Veelgi enam läks alt Šadeiko. Kevadel viis ta Götzises margi 13.89ni, nüüd jaksab libedas ringis 12.08. Rekordigraafikule kaotab juba 264 punkti, keeruliseks läheb ka 6000 punkti kogumine. Klaup tõukas 12.34.

200 meetri jooks. Taas kimbutab võistlejaid väga tugev vastutuul. Šadeiko sai ajaks 24,60, Kalk viis rekordi 25,01ni, Klaup kattis distantsi 26,54 (vastutuul 4,7 m/s!) ja Vaikla 26,45ga.

Punktiseis avapäeva järel: 1. Geraldine Ruckstuhl (Šveits) 3470, 2. Julia Rout (Valgevene) 3446, 3. Šadeiko 3429, 11. Klaup 3278, 15. Kalk 3163, 22. Vaikla 3016. KÕIK TULEMUSED

Väga häid individuaalseid tulemusi viletsate tingimuste tõttu seekord ei sünni, Šadeikol on võimalik veel rünnata 6000 punkti piiri.

Šadeiko: "Eks ilm jättis soovida. Aga kõigil on võrdsed tingimused, tuleb võtta, mis võtta annab. Lõtvust ja elastset liigutust ei ole, kõik tuleb kuidagi kangutades. Seetõttu ei leidnud kõrgushüppes ja kuulitõukes oma mõnusat rütmi. Kõrgushüppe ees oli mul kõige rohkem hirmu. Mul oli väike kõõluste rebend (põlvel), ei ole saanud seda ala vahepeal üldse proovida. Tegu on tiimivõistlusega, Saluri hoiab siin hästi teistel tuju üleval ja lohutab: pole midagi, see on tiimivõistlus, punkte on vaja."

Superliiga Raul Ojassaar: Võistkondlikus arvestuses oli 40085 punkti kogunud Ukraina võit kindel. Eesti (39779) sai aga kiirelt lipanud prantslastest jagu vaid kaheksa silmaga! Raul Ojassaar: Lõppkokkuvõttes kogus Õiglane seega 8170 punkti, millega tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis üheksandaks ning sai individuaalses arvestuses esikoha. Aleksei Kasjanov kogus teisena 7958 ning Saluri kolmandana 7837 silma. Teivashüppes nulli saanud Leemeti lõpptulemuseks jäi 6752 punkti. Raul Ojassaar: Saluri sai eestlastest parimana ajaks 4.35,32, Õiglane jooksis välja 4.41,53 ning Leemet 4.45,06. Prantslased tegid ülitugeva jooksu - alavõidu hinnaks oli koguni neli minutit ja 15 sekundit. Märt Roosna: Rosenberg on staadionil tagasi, kuid ta siiski ei jookse, sest ei ole selleks võimeline veel. Märt Roosna: Läheb põnevaks. Meieni ulatus kuuldus, et Rosenberg tuuakse haiglast tagasi. Märt Roosna: Mitteametliku info kohaselt läks Rosenbergil õlg paigast ära. Loodame, et mees paraneb kiirelt! Märt Roosna: Asi klaar: Eesti kaotab enne 1500 meetri jooksu Ukrainale 61 punktiga. Tõsi, kui arvestame Leemeti tulemust, mitte katkestanud Rosenbergi oma, siis on vahe 220 punkti. Seega kõik on võimalik, aga väga raske. Märt Roosna: Kui Õiglane jookseb 1500 meetrit ajaga 4.36, kogub ta 8200 punkti. Märt Roosna: Nii, kohe teatame võistkondliku punktiseisu enne meeste 1500 meetri jooksu... Märt Roosna: Üks on selge: Janek Õiglane täidab nendes nigelates tingimustes MM-normi (8100). Märt Roosna: Võimalik, et Eesti võiduvõimalused pole sugugi veel sugugi kadunud. Õiglane põrutas 68.79! Ka Saluri viskas hästi - 58.99. Samas ukrainlased pole odaga sinasõbrad. Pärast odaviset peaks pilt selgem olema. Märt Roosna: Naiste viimane ala, 800 meetri jooks: Šadeiko 2.18,77, Klaup 2.28,20, Kalk 2.24,63, Vaikla 2.28,98. Võistluse võitis Alina Šuhh 6208 punktiga. Šadeiko oli 5958ga kolmas, Klaup 5696ga seitsmes, Kalk 5366ga 15. ja Vaikla 5236ga 16. Märt Roosna: Rosenbergi olukord oli äärmiselt tõsine. Ta jäi soorituse järel odaviske sektorisse lamama, meedikute sekkumine võttis päris kaua aega. "Peaasi, et mõistus tuleks tagasi. Ta ju minestas ära peaaegu," kirjeldas treener Katrin Klaup dramaatilisi hetki. Valusööst oli meeletu ja Rosenberg karjates seda tundes kõvasti. Märt Roosna: Aga pole halba ilma heata. Õiglane rõõmustas pöidlahoidjaid teivashüppes, viies isikliku margi 5.10ni. Nüüd juhib ta oma rekordi (8037) graafikut juba 101 punktiga ja MM-normi (8100) ületamine on väga tõenäoline. Märt Roosna: Kuna Leemet teenis nulli teivashüppes, siis võib öelda, et Eesti võimalused EM võita on sisuliselt kadunud. Kahju, väga kahju, aga selline sport juba kord on. Märt Roosna: Asi selge, Rosenbergi võistlemine on lõppenud, ta viiakse haiglasse. Tegemist ei olnud värske vigastusega, õlg oli tal varem juba hell. "Teivast, ketast ja oda lubas käsi treeningul teha. Ainult odaviset mitte. Kuna käsi jäi teivashüppe järel juba valusaks, siis oli plaan, et ta teeb kerge kõksu, võtab odas mingid punktid ära ja jookseb seejärel elu eest," kommenteeris treener Katrin Klaup. Märt Roosna: Dramaatiline hetk odaviskesektoris. Rosenberg astus avakatse üle ja on õlale kõvasti haiget teinud. Võistlus seisab, meedikud on kogunenud ta ümber. Tuletame meelde, et kuna Leemet sai teivashüppes nulli, siis oleks Rosenbergi punkte hädasti vaja. Märt Roosna: Õiglane ületab 4.90! Saluril kirjas 4.80. Märt Roosna: Saluri ja Õiglane on mõlemad algkõrgustest jagu saanud ja jätkavad võistlust. Ilusa etteaste tegid naised odaviskes: Klaup 51.47, Šadeiko 48.12, Kalk 46.70 ja Vaikla 44.41. Odavise tõstis Eesti taas liidriks! Eestil punkte 31 396, Ukrainal 31 303. Märt Roosna: Rosenbergi lõpptulemuseks jääb teivashüppes 4.70. Märt Roosna: Punktid 12 ala järel: Ukraina 29 167, Eesti 28 8887, Prantsusmaa 28 672. Vahe Ukrainaga on suur, aga seis pole sugugi lootusetu. Märt Roosna: Halb uudis: Leemet sai teivashüppes nulli. Idee järgi oli ta nagunii Eesti meeskonna neljas number, kuid nüüd peavad kõik kindlasti lõpuni tegema. Märt Roosna: Šadeiko hüppas kaugust 6.05, Klaup 5.88. Ukraina juhib Eesti ees juba 280 punktiga. Märt Roosna: 11 ala järel on Ukraina kogunud 26 753 punkti, Eesti 26 564 ja Prantsusmaa 26 256. Märt Roosna: Seitsme ala järel juhib kümnevõistlust Kasjanov 5880 punktiga, Õiglane on 5687. Saluri on kogunud 5555. Märt Roosna: Head uudised kettaheiteringist. Õiglane viis isikliku rekordi 42.98ni ja juhib oma rekordigraafikut 40 punktiga. Ehk 8100 punkti pole sugugi võimatu koguda. Ka Saluri jätkab põlvetraumast hoolimata tublilt, heites ketta 42.32ni. Märt Roosna: Leemet heitis ketast 37.77 ja Rosenberg 37.42. Kõvaks pettumuseks oli Margit Kalgi kaugushüpe. Ta sai kirja vaid ühe katse - 5.31. Vaikla suutis 5.71. Märt Roosna: Meeste tõkkejooksu järel on Ukraina Eestist 246 punktiga ette rebinud. Märt Roosna: Saime natuke infot Saluri seisundi kohta. Kuuendal tõkkel lõi valu jalga ja olukord ei ole hea. Aga ta jätkab! Märt Roosna: Kasjanov võidab tõkkesprindi suurepärase ajaga 13,98. Õiglane saab ajaks 14,72. Ehk täpselt sama aeg, mille ta jooksis välja Götzises. Rekordigraafikuga -1. Märt Roosna: Saluri aeg 15,73. Rekordseerias oli see 15,09. Aga palju tähtsam küsimus on, kas ta suudab võistlust jätkata? Märt Roosna: Ai-ai-ai! Saluri lõpetab jooksu viimasena ja mis veelgi tähtsam: kõvasti longates. Märt Roosna: Eesti võistkonna üks tõehetk saabub nüüd - kas Saluri põlv lubab distantsi normaalse ajaga lõpetada või mitte? Pöidlad pihku! Märt Roosna: Teine päev on alanud esimese grupi tõkkejooksudega. Nii Leemet kui ka Rosenberg said ajaks 15,26. Kell 10.45 algab esimese grupi kettaheide. Seitsmevõistlejad alustavad täna kell 11.30 ja tugevamad kümnevõistlejad alustavad 11.40.

ENNE VÕISTLUST

Kui varasemalt kandis võistlus Superliiga nime ja toimus igal aastal, siis nüüd võistelakse n-ö EM-i vaheaastatel ehk iga kahe aasta tagant.

Kümnevõistluses osaleb tänavu neli 8000 punkti meest - ukrainlane Aleksei Kasjanov (8479 p), Prantsusmaa koondislane Gael Querin (8194 p) ning eestlased Karl Robert Saluri (8108 p) ja Janek Õiglane (8037p). Seitsmevõistluses on võistlustules seitse 6000 punkti naist, nende seas nii Grit Šadeiko (6280 p) kui Mari Klaup (6023 p). Parima rekordiga tuleb starti šveitslanna Geraldine Ruckstuhl (6291 p).

Et Eesti on kodusel võistlusel erinevalt mitmest konkurendist väljas sisuliselt parima võimaliku koosseisuga - lisaks nimetatud nelikule kuuluvad koondisse ka Kristjan Rosenberg, Markus Leemet, Hanna-Mai Vaikla ja Margit Kalk -, võib võõrustajaid nimetada kahtlemata favoriitideks.

EM-il osalevad venelaste võistluskeelu tõttu seitse koondist: Eesti, Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Suurbritannia, Poola ja Šveits. Stardinimekirjad.



Euroopa mitmevõistluse karikavõistlusi on Eesti seni korraldanud kokku kümnel korral - esiliiga võistlust aastatel 1993, 1994, 1996, 2003 ning Euroopa mitmevõistluse võistkondade koorekihti on Superliiga võistluse korraldamise näol võõrustatud kuuel korral - aastatel 1997, 1998, 2004, 2007, 2010 ja 2013.

Eesti mitmevõistluse meeskond on Euroopa mitmevõistluse karikavõistlused võitnud aastatel 2004, 2005 ja 2010. Individuaalselt on eestlastest suurimate punktisummadega võistluse lõpetanud Erki Nool (1998. a. - 8628 punkti) , Mikk Pahapill (2010. a. - 8198) ja Andres Raja (2011. a. - 8114).

Otseülekanne algab laupäeval kell 11.10 ja pühapäeval kell 9.55. Võistlust kommenteerivad nii TV6-s kui Delfi TV-s Karl Rinaldo ja Mikk Pahapill.

TULEMUSED