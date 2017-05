OTSE DELFI TV-s: Grit Šadeiko alustas Götzise mitmevõistlust rekordilähedase ajaga!

Maailma mainekaim mitmevõistlus Austria väikelinnas Götzises jõuab tänavu otsepildis kõigi Eesti kergejõustikusõpradeni Delfi TV vahendusel. Kunagi varem pole Maarjamaal miitingust otseülekannet tehtud.

Põhjus, miks Ekspress Meedia otsustas ülekande õigused tellida, peitub eestlaste arvukas osavõtus. Laupäeval asub starti rekordarv meie atleete: seitsmevõistlejad Grit Šadeiko ja Mari Klaup ning kümnevõistlejad Maicel Uibo, Kristjan Rosenberg ja Janek Õiglane.

Londoni maailmameistrivõistluste MM-normatiiv on kümnevõistluses 8100 ja seitsmevõistluses 6200 punkti. Klaup on tänavu jaanuaris ühe mitmevõistluse teinud, teiste meie sportlaste jaoks on tegu hooaja avastardiga.

Võistlusel osalevad taas paljud maailma tipud. Kaasa teevad muuseas hollandlane Eelco Sintnicolaas, ukrainlane Aleksei Kasjanov, kanadalane Damian Warner, kuubakas Leonel Suarez, Briti mitmevõistleja Katarina Johnson-Thompson ja Prantsusmaa kergeatleet Antoinette Nana-Djimou. Eestlastest on võistluse võitnud Erki Nool (1995 ja 1998).

Avapäeva ülekanne algab kell 11.55, teisel päeval alustatakse kell 10.55. Mõlemad päevad lõpevad orienteeruvalt kell 19.30. Ülekannet kommenteerivad Karl Rinaldo ja 2009. aasta Euroopa sisemeister Mikk Pahapill.

Ajakava ja stardinimekirjad

TULEMUSED



SEITSMEVÕISTLUS



110 m tõkkejooks:

Mari Klaup alustas võistlust ajaga 13,95. Tema isiklik tippmark on rekordiseerias joostud 13,78. Rekordigraafikule kaotab ta seega 25 punktiga.

Grit Šadeiko edestab avaala järel rekordiseeriat 45 punktiga, sest jooksis tõkkeid ajaga 13,31. Isikliku rekordi seerias oli tal kirjas 13,62, tõkkejooksu isikik rekord on tal 31,28.

Alavõidu võttis uue võistluste rekordiga 12,78 hollandalnna Nadine Visser (1158 punkti). Šadeiko on avaala järel 1078 punktiga viiendal, Klaup 985 punktiga 17. kohal.

Eesti sportlaste isiklikud rekordid ja rekordiseeriad:



Grit šadeiko 6221 punkti: 13,62 (100m tj); 1.78 (kõrgushüpe); 12.00 (kuulitõuge); 24,21 (200m); 6.35 (kaugushüpe); 46.75 (odavise); 2.17,58 (800m)

Mari Klaup 6023 punkti: 13,78 — 1.77 — 13.06 — 25,77 (200m) — 6.00 — 49.87 — 2.20,59

Maicel Uibo 8356 punkti: 11,10 (100m) — 7.54 (kaugushüpe — 14.38 (kuulitõuge); 2.14 (kõrgushüpe); 51,65 (400m); 14,99 (110m tj); 46.45 (kettaheide), 5.20 (teivashüpe); 62.25 (odavise); 4.28,48 (1500m)

Janek Õiglane 7945 punkti: 11,31 — 7.23 — 14.88 — 2.04 — 51,14 — 14,67 — 40.70 — 4.50 — 69.15 — 4.37,75

Kristjan Rosenberg 7907 punkti: 11,19 — 7.42 — 13.73 — 2.11 — 50,03 — 15,27 — 39.44 — 4.82 — 58.19 — 4.35,72