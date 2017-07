OTSE DELFI TV-s | Eesti juhib mitmevõistluse EMil avapäeva järel napilt Ukraina ees

Sel nädalavahetusel toimuvad Tallinnas Kadrioru staadionil ajaloo esimesed mitmevõistluse võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused. Avapäeva järel juhib Eesti 22 043 punktiga, järgnevad Ukraina 21 989, Prantsusmaa 21 755 ja Suurbritannia 21 086. Päeva märksõnaks oli külm ja tuuline ilm.

Meeste kümnevõistlus

100 m jooks. Karl Robert Saluri võtab külmal ja kõledal Kadrioru staadionil 10,64ga alavõidu. Nimekas ukrainlane Aleksei Kasjanov saab ajaks 10,76, Markus Leemet 11,03, Janek Õiglane 11,22, Kristjan Rosenberg 11,28.

Kaugushüpe. Ilusa isikliku rekordi püstitas Õiglane - 7.42. Saluri maandub sentimeetri võrra kaugemale. Leemet suudab kolmandal katsel 7.33, Rosenbergi 7.00 on väike pettumus.

Kuulitõuge. Õiglane võtab 14.96ga alavõidu, Rosenberg viib rekordi 14.18ni. Saluri piirdub 13.64ga, Leemetile läheb protokolli 13.88. Õiglane edestab oma graafikut 55 silmaga, Saluri kaotab nüüd oma 8108-punkti-seeriale 33ga.

Kõrgushüpe. Leemeti lõpptulemuseks jäi 1.89. Saluri ületas 1.83. Rosenberg teenib 2.07ga alavõidu. Õiglane teeb enda tasemel etteaste - 2.01.

400 meetri jooks. Ajad jäävad ilma tõttu tavapärasest tagasihoidlikumaks: Saluri 49,00, Leemet 49,42, Rosenberg 50,47, Õiglane 51,41.

Punktiseis avapäeva järel: 1. Aleksei Kasjanov (Ukraina) 4210, 2. Saluri 4080, 3. Õiglane 4078, 6. Leemet 4015, 7. Rosenberg 4013. KÕIK TULEMUSED

Õiglane kaotab oma rekordiseeria (8037) graafikule ühe punktiga. Saluri kaotab 82ga oma rekordi (8108) seeriale.

Saluri: "Eesti ilm... Ega lihtne ei ole. Läksin 100 meetri starti ja käed värisesid. Mitte närvidest, vaid külmast. Meil Markusega on eriti raske, tulime ju USAst 35 kraadi käest siia. Halb õnn. Väga hull ikka tõesti! Vorm on okei, aga sellise ilmaga on raske midagi välja pigistada. Aga sel võistlusel pole vahet, mis on üksikalade tulemused. Tähtis on vaid see, et 1500 meetri jooksu järel oleks tablool Eesti nimi esimene."

Õiglane: "Mul sellist kogemust varem polegi, et ilm on terve päeva jooksul selline. Seda arvestades jäin nelja esimese alaga rahule. Götzises läks mul teine päev suhteliselt kehvasti. Usun, et võin siin koguda üle 8000 punkti, kui kõik klapib, siis ka 8100 (MM-norm)."

Naiste seitsmevõistlus

100 m tõkkejooks. Grit Šadeiko trotsis 3,2 meetrit sekundis puhunud vastutuult ja sai ajaks 13,87 (isiklik rekord 13,28). Mari Klaup läbi distantsi 14,10ga (13,84), Margit Kalk 14,77 (14,74) ja Hanna-Mai Vaikla 15,05 (14,91). Alavõidu võttis 13,61ga prantslanna Esther Turpin.

Kõrgushüpe. Tulemused jäid oodatust kehvemaks - Klaup 1.72, Šadeiko 1.69, Kalk 1.66, Vaikla 1.60. Šadeiko kaotab oma rekordigraafikule 142 punktiga.

Kuulitõuge. Vaikla viis isikliku rekordi 12.39ni, Kalgi jaoks on 11.06 pettumus. Veelgi enam läks alt Šadeiko. Kevadel viis ta Götzises margi 13.89ni, nüüd jaksab libedas ringis 12.08. Rekordigraafikule kaotab juba 264 punkti, keeruliseks läheb ka 6000 punkti kogumine. Klaup tõukas 12.34.

200 meetri jooks. Taas kimbutab võistlejaid väga tugev vastutuul. Šadeiko sai ajaks 24,60, Kalk viis rekordi 25,01ni, Klaup kattis distantsi 26,54 (vastutuul 4,7 m/s!) ja Vaikla 26,45ga.

Punktiseis avapäeva järel: 1. Geraldine Ruckstuhl (Šveits) 3470, 2. Julia Rout (Valgevene) 3446, 3. Šadeiko 3429, 11. Klaup 3278, 15. Kalk 3163, 22. Vaikla 3016. KÕIK TULEMUSED

Väga häid individuaalseid tulemusi viletsate tingimuste tõttu seekord ei sünni, Šadeikol on võimalik veel rünnata 6000 punkti piiri.

Šadeiko: "Eks ilm jättis soovida. Aga kõigil on võrdsed tingimused, tuleb võtta, mis võtta annab. Lõtvust ja elastset liigutust ei ole, kõik tuleb kuidagi kangutades. Seetõttu ei leidnud kõrgushüppes ja kuulitõukes oma mõnusat rütmi. Kõrgushüppe ees oli mul kõige rohkem hirmu. Mul oli väike kõõluste rebend (põlvel), ei ole saanud seda ala vahepeal üldse proovida. Tegu on tiimivõistlusega, Saluri hoiab siin hästi teistel tuju üleval ja lohutab: pole midagi, see on tiimivõistlus, punkte on vaja."

Superliiga Märt Roosna: Teine päev on alanud esimese grupi tõkkejooksudega. Nii Leemet kui ka Rosenberg said ajaks 15,26. Kell 10.45 algab esimese grupi kettaheide. Seitsmevõistlejad alustavad täna kell 11.30 ja tugevamad kümnevõistlejad alustavad 11.40.

ENNE VÕISTLUST

Kui varasemalt kandis võistlus Superliiga nime ja toimus igal aastal, siis nüüd võistelakse n-ö EM-i vaheaastatel ehk iga kahe aasta tagant.

Kümnevõistluses osaleb tänavu neli 8000 punkti meest - ukrainlane Aleksei Kasjanov (8479 p), Prantsusmaa koondislane Gael Querin (8194 p) ning eestlased Karl Robert Saluri (8108 p) ja Janek Õiglane (8037p). Seitsmevõistluses on võistlustules seitse 6000 punkti naist, nende seas nii Grit Šadeiko (6280 p) kui Mari Klaup (6023 p). Parima rekordiga tuleb starti šveitslanna Geraldine Ruckstuhl (6291 p).

Et Eesti on kodusel võistlusel erinevalt mitmest konkurendist väljas sisuliselt parima võimaliku koosseisuga - lisaks nimetatud nelikule kuuluvad koondisse ka Kristjan Rosenberg, Markus Leemet, Hanna-Mai Vaikla ja Margit Kalk -, võib võõrustajaid nimetada kahtlemata favoriitideks.

EM-il osalevad venelaste võistluskeelu tõttu seitse koondist: Eesti, Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Suurbritannia, Poola ja Šveits. Stardinimekirjad.



Euroopa mitmevõistluse karikavõistlusi on Eesti seni korraldanud kokku kümnel korral - esiliiga võistlust aastatel 1993, 1994, 1996, 2003 ning Euroopa mitmevõistluse võistkondade koorekihti on Superliiga võistluse korraldamise näol võõrustatud kuuel korral - aastatel 1997, 1998, 2004, 2007, 2010 ja 2013.

Eesti mitmevõistluse meeskond on Euroopa mitmevõistluse karikavõistlused võitnud aastatel 2004, 2005 ja 2010. Individuaalselt on eestlastest suurimate punktisummadega võistluse lõpetanud Erki Nool (1998. a. - 8628 punkti) , Mikk Pahapill (2010. a. - 8198) ja Andres Raja (2011. a. - 8114).

Otseülekanne algab laupäeval kell 11.10 ja pühapäeval kell 9.55. Võistlust kommenteerivad nii TV6-s kui Delfi TV-s Karl Rinaldo ja Mikk Pahapill.

