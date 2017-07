Õiglase aitas MM-normini üks õige lihtne väike nipp

Eesti teenis kodusel mitmevõistluse EM-il teise koha, Janek Õiglane viis isikliku rekordi 8170 punktini.

Kes tahab, võib norida Kadrioru staadionil toimunud võistluse sportliku taseme üle. Tõsi, ainult üks kümnevõistleja ületas 8000 punkti piiri ja kaks seitsmevõistlejat kogusid üle 6000 silma. Aga pole ju eestlaste süü, et näiteks Prantsusmaa esinumber Kevin Mayer eelistas osaleda samal ajal Pariisis toimunud kolmevõistlusel. Küll esimest korda toimunud võistkondliku EM-i tiitli väärtus sportlaste silmis aastate jooksul tõuseb.

Action’it, dramaatikat ja närvipinget pakkusid kaks päeva rohkem kui rubla eest. Eestlaste jaoks päästis võistluse 23-aastane Janek Õiglane, kes suutis äärmiselt ebameeldivast ilmast hoolimata viia isikliku rekordi 8170 punktini (varem 8037) ja täita Londoni MM-i norm. Tippmargid sündisid kaugushüppes (7.42) ja teivashüppes (5.10).

Kas Saluri pääseb MM-ile?

Vahest täbaraim hetk oli siis, kui Õiglane hüppas teivast ja samal ajal sai tiimikaaslane Kristjan Rosenberg odaviskes rängalt viga – õlg tuli liigesest välja ja valust pooleldi teadvuse kaotanud atleet viidi kiirabiga haiglasse. Kuna Markus Leemet oli varem teivashüppes nulli teeninud, sai hoobilt selgeks, et Ukrainale Eesti enam vastu ei saa.

„Oli löödud ja kurb tunne. Aga mõtlesin, et ei anna alla. Proovin ka teiste eest hästi võistelda,” ütles kümnevõistluses individuaalselt esikoha saanud Õiglane, kes suutiski teivashüppes isiklikku rekordit koguni 20 sentimeetri võrra kohendada. „Pool aastat tagasi leidsin abi positiivsest ellusuhtumisest. Isegi kui treeningul läheb midagi kehvasti, üritan enda jaoks ikka midagi positiivset leida. See on mind tõsiselt aidanud.”

Nii lihtne väike nipp, aga ometi nii raske seda igapäevaselt ellu viia. Tegelikult paistis kogu Eesti koondis silma hea võistkonnavaimu ja positiivsusega. Kui näiteks avapäeval läks Grit Šadeiko kõrgushüppes alt, jooksis Karl Robert Saluri kohe lohutama ja turgutama. Sellist mõnusat õlatunnet võis näha kogu kahe päeva jooksul.

Sven Andresoo juhendamisel harjutav Õiglane on viimasel ajal teinud koostööd ka Andrei Nazaroviga, kelle käe all treenis kevadel kuu aega Itaalias. „Tänu sellele on sprindikiirus paranenud. Kaks pead on ikkagi kaks pead,” kiitis Õiglane mõlemat abimeest.

7837 punktiga kolmandaks tulnud Saluri jaoks oli ärevaim hetk enne tõkkejooksu, sest ta teadis, et põlv ei ole päris võistluskorras. „Ei hakka valetama: soojendust tehes olin kindel, et ei jõua lõpuni,” tunnistas ta. Kuuendal tõkkel lõigi terav valu sisse, ometi jõudis ta finišisse ja suutis ka allesjäänud nelja alaga korralikult hakkama saada.

Kui Õiglasel on MM-ile pääs kindel, siis eelmisel aastal normist jagu saanud Saluri ja Maicel Uibo peavad ootama alaliidu otsust. Maailma kergejõustikuliidu reeglite järgi võib mitmevõistlejate puhul arvestada mulluseid norme, Eesti alaliit on kirja pannud rangemad nõuded. „Ootan, mis alaliit otsustab. Väga kaua oodata ei tahaks,” lausus USA-s harjutav Saluri.

Šadeiko jäi kiirusega rahule

Naistest läksid Eesti üldarvestusse Grit Šadeiko resultaat 5958, endiselt astmaprobleemile lahendust otsiva Mari Klaubi kogutud 5696 ja hiljuti 18. sünnipäeva tähistanud Margit Kalgi punktisumma 5366. „Kindlasti läks see võistlus korraliku treeningu ette ja andis meile tagasisidet. Jooksud olid okeid, hüpped ja heited vajavad järeleaitamist,” kommenteeris Šadeiko, kes kevadel viis Götzises rahvusrekordi 6280-ni ja tagas sellega MM-pileti.