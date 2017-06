Õiglane on võistkondlikule EM-ile koha taganud, ülejäänud kümnevõistlejate saatus lahtine

Janek Õiglane on juuli alguses Kadriorus stardis.

Juulikuu alguses toimuvad Kadriorus ajaloo esimesed võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused mitmevõistluses.

Eesti mitmevõistluse alarühma juhi Andres Aaviku sõnul on neli Tallinnas startivat seitsmevõistlejat tänaseks teada. Oma osalemise on kinnitanud mõlemad meie 6000 punkti naised Grit Šadeiko ja Mari Klaup ning tänavuse hooaja tulemuste põhjal koha teeninud Margit Kalk ja Hanna-Mai Vaikla.

Kümnevõistluses on seis segasem. Janek Õiglane kogus Götzises 8037 punkti ja kindlustas koha võistkonnas. Maicel Uibo ja Karl Robert Saluri, kes hankisid viimati võisteldes vigastuse, käisid sel nädalal uuringutel, kuid vastuseid pole veel saanud. Närvivalu tõttu Götzise mitmevõistluse pooleli jätnud Kristjan Rosenberg on aga kinnitanud, et saaks koondist aidata, ning kuulub suure tõenäosusega ka valikusse.

"Õiglane, Uibo, Saluri ja Rosenberg ongi ideaalis need neli meest, kelle välja paneksime. Markus Leemet on esimene varumees ning omaealiste tiitlivõistlusteks valmistuvad Taavi Tšernjavski (U23 EM) ja Johannes Erm (U20 EM) järgmised," sõnas Aavik. Tšernjavskil oleks mõlemal võistlusel kaasategemine välistatud (vahe vaid kaks nädalat), Ermil (vahe kolm nädalat) mõeldavam.

Meie kümnevõistluse meeskonna lõplik koosseis selgub ilmselt selle nädala lõpus või järgmisel nädalal.

*Varem ei kuulunud sama võistlus tiitlivõistluste hulka, vaid kandis Superliiga nime.