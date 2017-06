Õiglane on koha koondises taganud

Janek Õiglane on kodupubliku ees ühe tiitlivõistluste medali juba võitnud. 2015. aastal teenis ta U23 EM-il pronksi.

Juuli alguses toimuvad Kadriorus ajaloo esimesed võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused mitmevõistluses.

Eesti mitmevõistluse alarühma juhi Andres Aaviku sõnul on neli Tallinnas startivat seitsmevõistlejat praeguseks teada. Osalemise on kinnitanud mõlemad meie 6000 punkti naised Grit Šadeiko ja Mari Klaup ning tänavuse hooaja tulemuste põhjal koha teeninud Margit Kalk ja Hanna-Mai Vaikla. Kümnevõistluses on seis segasem.