Õige mees! MM-il neljandaks tulnud Õiglane läheb sügisel ajateenistusse

Janek Õiglane elab vaikselt sõdurpoisi rolli sisse.. @janekoiglane Oktoobris alustab Janek ajateenistust spordirühmas. 💪⏳🕛 #armypants #kergejõustik #ajateenistus #eestieest #athletics #decathlon

A post shared by Eesti Kergejõustikuliit (@eestikergejoustik) on Aug 30, 2017 at 5:21am PDT