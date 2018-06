Odaviske tase on hirmkõva: tšehh viskas 90 meetri alla

Tšehhi odaviskaja Jakub Vadlejch parandas oma tänavuse hooaja tippmarki, võites kodumaal Josef Odložili memoriaalil esikoha tulemusega 89.02.

Mulluse MMi hõbemedalimehe senine hooaja tippmark oli 88.76. Eile viskas Tartus sellele väga lähedale Magnus Kirt, püstitades Tartus Eesti rekordi 88.45 ja tõustes maailma hooaja edetabelis viiendaks.



Hooaja kolm valitsejat on tänavu sakslased - valitsev maailmameister Johannes Vetteri tippmark on 92.70, Andreas Hofmann on visanud 92.06 ja Rio olümpiavõitja Thomas Röhler 91.78.