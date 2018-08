Odaviske olümpiavõitja Röhler: Magnus Kirdiga tuleb EM-il kindlasti arvestada

Kaks suve tagasi Rios odaviske olümpiavõitjaks kroonitud sakslane Thomas Röhler andis Osnabrücker Zeitungile põhjaliku intervjuu, kus puudutas muuhulgas ka Eesti odavisketähte Magnus Kirti.

Lisaks Röhlerile astub sakslaste eest Berliinis meeste odaviskes starti veel kaks suurt medalilootust: Johannes Vetter ja Andreas Hofmann. "Viimasel kolmel aastal oleme üksteise olemasolust rahvusvahelistel võistlustel kasu lõiganud: oleme üksteist kannustanud ja samal ajal ühtne tiim olnud. Treenime koos ja vahetame mõtteid, aga võistluse ajal on lõppude lõpuks kõik üksi," rääkis Röhler.

Lisaks kaasmaalastele on tal Berliini EM-il ka kõvasid rahvusvahelisi konkurente. "Euroopas on viis-kuus odaviskajat, kes võivad medalitele pretendeerida. Magnus Kirdiga Eestist ja Jakub Vadlejchiga Tšehhist tuleb kindlasti arvestada, lisaks on veel võrdlemisi noor soomlane Oliver Helander, kes areneb väga suurte sammudega. Eelmised tiitlivõistlused on ka näidanud, et alati võib ka keegi üllatada," arutles Röhler, kes on tänavu 90 meetri joone ületanud kahel võistlusel.