Odaviskajad on hoos! Laanmäe täitis EM-i normatiivi

Tanel Laanmäe täitis teise Eesti odaviskajana Magnus Kirdi kõrval tänavuste Euroopa meistrivõistluste normatiivi.

Laanmäe võitis Tšehhis peetud jõuproovi resultaadiga 82.36. Berliini EMi norm on täpselt 80 meetrit.

Laanmäe esimesed kommentaarid sotsiaalmeedias: "Võistluste 1. katse tulemus 82.36 ja visatud lausa kolm meetrit enne äraviskejoont. Ilus algus! Pärast kannapõrutust aprillis, mis rikkus kogu talvise õnnestunud ettevalmistuse, on hooaeg alanud masendavalt. Lõpuks on needus murtud ja õige vise on taas leitud. Loodame, et nüüd ongi vana hea Tanel edukalt tagasi!"

Magnus Kirt võitis eile teatavasti Rabatis toimunud Teemantliiga etapi Eesti rekordiga 89.75.

Berliini EM toimub vahemikus 7.-12. august.