Odaviskaja Risto Mätas taandus tippspordist

Eesti viimase kümnendi parim meesodaviskaja Risto Mätas otsustas tippspordist taanduda, ta pühendub töötegemisele ja pereelule.

"Ma ei saanud enam viskamist nautida. Kõik treeningud käisid läbi valu. Kevadel mõistsin, et ei ole mõtet end lõhkuda. Otsustasin, et targem on sporditee viisakalt ära lõpetada," rääkis seljavigastusega maadlev Mätas Õhtulehele.

Mätas, kelle isiklik rekord on 2013. aastal Kohilas visatud 83.48, on käinud Londoni ja Rio de Janeiro olümpial ning veel viiel tiitlivõistlusel. Parimaks kohaks jäi tal 2014. aasta EM-i kuues koht. Eesti meistriks on Mätas kroonitud kolmel korral.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes